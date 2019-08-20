5 نصائح تُبعد عنك الاكتئاب وتجعلك تشعر بالسلام والطمأنينة

يعدّ الاكتئاب مرض العصر الحديث، ويتم التطرق إليه بين الحين والآخر من قبل دراسات من مختلف دول العالم. لم يتم حتى يومنا هذا إعطاء تعريف دقيق له، وحسب 90% من الدراسات العالمية فهو يعرف بأنه حالة نفسية مرضية شديدة التأثير على سلوك الإنسان، رجلا كان أم امرأة، المصاب بهذا المرض لا يعرف ما هي السعادة، وما هي راحة البال، وما هو السلام والطمأنينة؛ لأن الاكتئاب يسلب الإنسان كل هذه الأشياء الجميلة، ويجعله أسير أفكار وتوهمات وخيالات تجثم على أنفاسه كالكابوس، الذي يأتي في مرحلة النوم العميق؛ ليجعل الإنسان يصرخ ويستيقظ من نوم هنيء.

الاكتئاب والإرادة وتعريف جديد

قالت دراسة برازيلية، أصدرها مركز «ماسب» للدراسات الاجتماعية والنفسية والزواجية، في مدينة ساو باولو، إن الاكتئاب يعرف من قبل 90% من الدراسات العالمية بأنه مرض نفسي أو حالة نفسية شديدة التأثير على سلوك الإنسان. وهو أيضاً حالة لا يستطيع بعض الناس تحملها أو التعامل معها من دون أي مساعدة من المحيطين حولهم. ومن المعروف عن هذا المرض أيضاً بأنه يصيب النساء أكثر من الرجال. لكن أوضحت الدراسة أن أصحاب الإرادة القوية من الجنسين يستطيعون التعامل مع هذه الحالة المرضية إذا أصيبوا بها.

الاكتئاب وإرادة المرأة

حسب رأي خبراء الدراسة، أن المرأة تصاب بالاكتئاب أكثر من الرجل؛ لأن إرادتها بشكل عام لا تصل إلى القوة التي يتحلى بها هو، ولذلك فهي معرضة أكثر للإصابة به. فالإرادة الضعيفة تعتبر المرتع الخصب لنمو الاكتئاب بشكل يخرج عن نطاق السيطرة. لكن هذا لا يعني بأن المرأة لا تستطيع أن تملك الإرادة القوية، رغم أن ذلك مرتبط أيضاً بالناحية والحالة العاطفية عند الجنس الناعم، فالعاطفة يمكن أن تعيق تمتع المرأة بالإرادة القوية.

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من تملك الإرادة القوية تستطيع مواجهة الاكتئاب

الجديد فيما قالته الدراسة؛ هو أن من يمتلك الإرادة القوية ويصاب بحالة الاكتئاب، لسبب من الأسباب، يستطيع أن يواجهه من دون أية أدوية نفسية أو مساعدة نفسية من طبيب مختص. فالمرأة تستطيع امتلاك الإرادة القوية إذا صممت على ذلك، فهي تواجه محنة فقدان عزيز عليها، ومع ذلك فإن الحياة تستمر. والاكتئاب ليس أقوى من شعور فقدان أم لابنها، أو زوجها، أو أي قريب عزيز على قلبها. القدرة على التعامل مع هذه المحنة هي قوة الإرادة.

التغلّبن على الاكتئاب بقوة الإرادة

إن قوة الإرادة عند المرأة لا تأتي من دون عناء، أو من دون بذل بعض الجهود التي تجلب تلك الإرادة، فكيف يتم ذلك؟

أولاً: حاولي التركيز على الأسباب التي تجعلكِ تشعرين بأعراض الاكتئاب

المرأة تستطيع، لو أنها تمالكت قواها واكتسبت إرادة قوية، أن تتعرف على أسباب الاكتئاب، وبالتالي تستطيع بنفس الإرادة أن تتخلص منه بالتدريج.

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ثانياً: واظبي على الحركة الجسمية (الرياضة والتحدي)

إن الرياضة تعني التحدي؛ أي تحدي القيام بمجهود غير عادي، هذا التحدي يساعدك على اكتساب الإرادة القوية مع مرور الزمن واستمرارية مواجهة التحدي.

ثالثاً: اشغلي ذهنك بأي نشاط كان

إن إبقاء الذهن مشغولاً بالأنشطة المختلفة، يعطيه نوعاً من التدريب على تفهم الأمور. هذا التفهم كفيل بأن يعلم المرأة ويكسبها القوة في الإرادة، وبالتالي مواجهة الاكتئاب.

رابعاً: اختبري التأمل الإيجابي

إن التأمل بحالته الإيجابية، يساعد المرأة على تعلم الصبر وقوة الإرادة؛ لأن الصبر يمثل 70% من مجمل القوة الكامنة في الإرادة، بحسب الدراسة.

خامسا: تحدثي كثيراً مع أصدقائك وأقاربك

هذه الأحاديث الكثيرة، تساعدك على عدم الانطواء على الذات، وتجعلك تكتسبين معرفة كبيرة من الآخرين. وأهم شيء في هذه النقطة هو التعرف على بعص القصص والمواقف القاسية التي مرّ بها فلان من الأصدقاء. هذه القصص ربما تعلمك دروساً في كيفية التعامل مع المواقف الصعبة، وبالتالي اكتساب القوة في إرادتك للتغلب على المصاعب، بما في ذلك الاكتئاب.

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