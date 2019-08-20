يوفنتوس يدخل سباق نيمار بسلاح ديبالا

دخل نادي يوفنتوس الإيطالي بقوة في سباق ضم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان، خلال الساعات الماضية.

نيمار كان أعلن رغبته في الرحيل عن النادي العاصمي خلال الصيف الجاري، واقترن اسمه بالعودة للدوري الإسباني سواء من بوابة فريقه السابق برشلونة أو غريمه الأزلي ريال مدريد.

ووفقاً لصحيفة "جلوبو سبورت" البرازيلية، فإن يوفنتوس أعلن لسان جيرمان استعداده للتخلي عن صانع ألعابه الأرجنتيني باولو ديبالا كجزء من صفقة يضم بموجبها نيمار.

Advertisements

الصحيفة أضافت أن ديبالا لم يعد له مكان بين صفوف يوفنتوس، وبالأخص بعدما كان قريباً من الرحيل خلال الصيف الجاري لتوتنهام أو مانشستر يونايتد الإنجليزيين.

وأوضح المصدر أن يوفنتوس يستغل حالياً حالة الإحباط التي يعيشها نيمار بسبب توقف مفاوضات ضمه من جانب برشلونة وريال مدريد، ويحاول استغلال الموقف لصالحه.

وكشف عن أن إدارة "البيانكونيري" تستهدف الجمع بين البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم هجوم الفريق ونيمار، أملاً في تحقيق الحلم الغائب بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

ودخل نيمار في حالة تمرد من أجل الرحيل عن سان جيرمان، وهو ما تمثل في غيابه عن جميع المباريات الإعدادية للموسم الجديد، فضلاً عن مباراة السوبر الفرنسي وأولى مباراتين بالدوري الفرنسي.

يشار إلى أن اللاعب البرازيلي صاحب الـ27 عاماً شارك مع سان جيرمان في 58 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 51 هدفاً وصنع 29، وتوج معه بـ5 ألقاب محلية أبرزها الدوري الفرنسي مرتين.