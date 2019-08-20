شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار دم بالبصمة يمكنه التنبؤ بالنوبات القلبية فى 15 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصلت دراسة جديدة إلى أنه يمكن تشخيص النوبات القلبية من خلال اختبار عن طريق الدم، مما يعني أنه يمكن تشخيص حالة المرضى قبل وصولهم إلى المستشفى للتأكد من إصابتهم، وحصولهم على العلاج المناسب في أقرب وقت ممكن.

وفقا لتقرير جريدة " ديلى ميل" فإن الاختبار الجديد طوره علماء في جامعة كينجز كوليدج بلندن، مدته 15 دقيقة يمكنه الكشف عن الأزمات القلبية باستخدام اختبار دم بسيط.

يعمل الاختبار الجديد عن طريق قياس مستويات البروتين في الدم الذي يرتفع في حالة تلف عضلة القلب، حيث أثبتت الدراسات أنها دقيقة للغاية في اكتشافها، وتتطلب القليل من الدم فقط لإجراء الاختبار.



النوبة القلبية

قال الباحث الرئيسي فى الدراسة الدكتور توماس كاير "نأمل أن نتمكن خلال العام المقبل من تقديم نموذج أولي للمسعفين" .

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وتحدث النوبة القلبية، والتي تعرف أيضًا باسم احتشاء عضلة القلب، عندما يتم حظر إمداد الدم فجأة لعضو معين بالجسم، وتشمل أعراضها ضيق التنفس، والدوار، وألم في الصدر .

في دراسة جديدة ، قام الباحثون بتحليل عينات الدم من 776 الأفراد الذين يشتبه في إصابتهم بنوبة قلبية في سيارات الإسعاف في الدنمارك، في المتوسط ظهرت عليهم الأعراض لمدة 70 دقيقة عند أخذ العينة.

وقال الدكتور كاير "بعد ساعتين يمكنك التأكد من إصابتك بنوبة قلبية لأن الاختبار يكون فعال بعد بضع ساعات من الأعراض".

وقال البروفيسور جيريمي بيرسون ، من مؤسسة القلب البريطانية: "غالباً ما يكون تشخيص النوبات القلبية الكبيرة أسهل من خلال تخطيط كهربية القلب، لكن النوبات الأصغر الأكثر شيوعًا وتهديدًا للحياة ، تكون أكثر تحديا".