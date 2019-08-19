طريقة إعداد وتحضير بيض مخفوق مع الأعشاب للفطور

القاهرة - لايف ستايل

مقادير بيض مخفوق مع الأعشاب للفطور

- البيض : 6 حبات

- حليب : ربع كوب (كامل الدسم)

- بقدونس : ملعقة كبيرة (مفروم)

- الطرخون : ملعقة كبيرة (طازج ومفروم)

- البصل الأخضر : ملعقة كبيرة (مفروم)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- الزبدة : ملعقة كبيرة طريقة تحضير بيض مخفوق مع الأعشاب للفطور اخفقي البيض والحليب والبقدونس والطرخون والبصل الأخضر في طبق.

تبلي المزيج بالملح والفلفل.

سخني الزبدة في مقلاة واسعة غير لاصقة على نار متوسطة إلى عالية.

أضيفي خليط البيض وقلبي لمدة 4 دقائق أو حتى ينضج البيض بالدرجة المفضلة لديك.

قدميه ساخناً إلى جانب الخبز المحمص. Advertisements قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضير مكرونة بالثوم والبقدونس طريقة إعداد وتحضير مكرونة بالثوم و البقدونس

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