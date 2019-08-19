طريقة إعداد وتحضير عجة البيض بالبقدونس

القاهرة - لايف ستايل

مقادير عجة البيض بالبقدونس

- البيض : 4 حبات

- بقدونس : 2 ملعقة كبيرة (مفروم)

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- بابريكا : ربع ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة طريقة تحضير عجة البيض بالبقدونس 1. اخفقي البيض في وعاء. 2. أضيفي البقدونس والملح والفلفل والبابريكا واخفقي جيداً. 3. سخني زيت الزيتون في مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة وأضيفي البيض واتركيه لمدة دقيقتين حتى يتحمر ثم اقلبي قرص العجةعلى الجهة الأخرى حتى ينضج ويتحمر. Advertisements 4. قدميه ساخناً إلى جانب السلطة والخبز المحمص. قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضير مكرونة بالثوم والبقدونس طريقة إعداد وتحضير مكرونة بالثوم و البقدونس

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