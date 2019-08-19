طريقة إعداد وتحضير بيض بالبندورة

القاهرة - لايف ستايل مقادير بيض بالبندورة

- زيت الذرة : ملعقتان كبيرتان (أو حسب الحاجة)

- البيض : 6 حبات

- بندورة : 4 حبات (ناضجة، مشرحة لمثلثات)

- البصل الأخضر : 2 حبة (مشرحة بشكل رقيق)

- البقدونس : ملعقة كبيرة (مفروم / للزينة)

طريقة تحضير بيض بالبندورة 1. سخني زيت في مقلاة فوق نار متوسطة. 2. ضعي البصل و قلبيه حتى يذبل. 3. أضيفي البندورة الى البصل وتطهى حتى يتغير لونها. 4. أضيفي الملح والفلفل حسب الرغبة. Advertisements 5. ضعي البيض فوق البندورة وغطي القدر وخففي النار واتركيهم لمدة 5 دقائق حتى ينضج البيض. 6. تقدم ساخنة كطبق جانبي. قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضير مكرونة بالثوم والبقدونس طريقة إعداد وتحضير مكرونة بالثوم و البقدونس

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