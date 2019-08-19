طريقة إعداد وتحضير السلطة العربية بجبن الحلوم

القاهرة - لايف ستايل

مقادير السلطة العربية بجبن الحلوم

- خيار : 1 حبة (مفروم ناعم)

- طماطم : 1 حبة (مفرومة ناعم)

- جبنة الحلوم : نصف كوب (مفرومة مكعبات صغيرة)

- النعناع : 3 ملاعق كبيرة (طازج ومفروم ناعم)

- بقدونس : 2 ملعقة كبيرة (طازج ومفروم ناعم)

- خس : كوب (مفروم ناعم)

- زيتون أخضر : ربع كوب (مفروم شرائح)

- سماق : ملعقة كبيرة

- دبس الرمان : ملعقة كبيرة

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- عصير الليمون : 3 ملاعق كبيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة طريقة تحضير السلطة العربية بجبن الحلوم اخلطي الخس والطماطم والخيار وجبن الحلوم في طبق.

أضيفي البقدونس والنعنع والزيتون.

أضيفي دبس الرمان والزيت وعصير الليمون والملح ودبس الرمان وحركي المكونات وقدميها فوراً.

اخلطي الخس والطماطم والخيار وجبن الحلوم في طبق.

أضيفي البقدونس والنعنع والزيتون.

أضيفي دبس الرمان والزيت وعصير الليمون والملح ودبس الرمان وحركي المكونات وقدميها فوراً. Advertisements قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضير مكرونة بالثوم والبقدونس طريقة إعداد وتحضير مكرونة بالثوم و البقدونس

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