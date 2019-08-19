طريقة إعداد وتحضير سلطة جبن الحلوم المقلي

القاهرة - لايف ستايل

مقادير سلطة جبن الحلوم المقلي

- جبنة الحلوم : 200 غم (شرائح)

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- خيار : 1 حبة (كبير الحجم / مقطع دوائر)

- خس : 2 كوب (مفروم خشن)

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة

- بقدونس : ملعقة كبيرة (طازج ومفروم) طريقة تحضير سلطة جبن الحلوم المقلي 1. اخلطي الخس والخيار والبقدونس في طبق. 2. سخني زيت الزيتون في مقلاة على النار واقلي شرائح جبن الحلوم حتى يتحمر. 3. وزعي الجبن فوق الخس والخيار والبقدونس ثم وزعي عصير الليمون. Advertisements 4. يمكنك إضافة ملعقة من السمسم للتزيين حسب الرغبة. قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضير مكرونة بالثوم والبقدونس طريقة إعداد وتحضير مكرونة بالثوم و البقدونس

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