طريقة إعداد وتحضير سلطة البرغل بالطماطم وجبن الحلوم

القاهرة - لايف ستايل

مقادير سلطة البرغل بالطماطم وجبن الحلوم

- البرغل الأبيض الناعم : نصف كوب

- عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- طماطم : 2 حبة (مفرومة)

- جبنة الحلوم : 100 غراماً (مقطعة مكعبات صغيرة)

- بقدونس : ملعقة كبيرة (مفروم)

- ريحان : ملعقة كبيرة (طازج ومفروم)

- النعناع : ملعقة كبيرة (طازج ومفروم)

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة طريقة تحضير سلطة البرغل بالطماطم وجبن الحلوم اخلطي البرغل مع عصير الليمون والقليل من الماء في طبق واتركيه حتى ينفش ويتشرب البرغل السوائل.

اخلطي الطماطم مع الريحان والنعنع والبقدونس وأضيفي البرغل وجبن الحلوم والملح وقلبي.

وزعي زيت الزيتون على السلطة وقدميها. Advertisements قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضير مكرونة بالثوم والبقدونس طريقة إعداد وتحضير مكرونة بالثوم و البقدونس

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