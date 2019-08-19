شكرا لقرائتكم خبر عن لو مريض قولون اعرف ازاي تتعامل معاه فى 5 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "ألم والتهاب وغثيان وتوتر"، جميعها أعراض إلتهاب القولون وهو من الأمراض الشائعة التى يتعرض لها الكثيرين، قد يكون ذلك نتيجة الافراط فى تناول الأطعمة غير الصحية أو نتيجة تناول المسكنات واضطراب الحركة المعوية.

يعتبر إلتهاب واضطراب القولون من الامراض المزعجة والتى قد تستمر لفترات طويلة فى حالة عدم المتابعة والاستمرارعلى العلاج، لذلك يقدم الخليج 365 بعض النصائح يجب أن يتبعها مرضى القولون وفقا لما ذكره موقع healthy



التهاب القولون

1:ينصح بالابتعاد عن تناول الأطعمة الدهنية والتى تحتوى على نسبة عالية من الزيوت والمقليات، حيث انها تزيد من التهاب القولون.

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2:تجنب العصبية والضغط النفسى والعصبى فهى من الأشياء التى تسبب التهاب القولون والألم الشديد.

3:ينصح بالإكثار من تناول الخضروات والفواكه بدلا من الأطعمة الدهنية وذلك لأنها تحتوى على نسبة عالية من الألياف التى تنشط من حركة الأمعاء والقولون.

4:الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية اليومية وذلك لانها تعمل على شد العضلات وقوتها والوقاية من الالتهابات، كما تعزز الحالة النفسية وتحد من التوتر والقلق.

5:الحد من تناول المسكنات والمضادات الحيوية دون استشارة الطبيب، حيث أنها تسبب التهابات المعدة والقولون.