شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى مرحلة الصفر من سرطان الثدى وكيف يمكن علاجها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعلم الجميع أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدى لسرعة علاجه فى المراحل الأولى لتفادى مراحل العلاج الأعمق، ولكن هل تعلم أن هناك مرحلة تسمى المرحلة صفر لسرطان الثدى.

تعرف المرحلة صفر من سرطان الثدى باسم "سرطان القنوات الموضعى"، هذه المرحلة من السرطان غير معروفة للكثير، ولكن فى هذه المرحلة يعني أن السرطان بدأ في قنوات الحليب.

يشار أيضا إلى أن السرطان يبدأ في الأنسجة التي تغطي الجلد والأعضاء الداخلية (بما في ذلك أنسجة الثدي) ويبقى في مكانه الأصلي، ووفقا لمنظمة "breastcancer.org" ، فأن هذا النوع ليس قاتلا لكنه مع الوقت يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي، في الوقت نفسه، وفقًا لموقع" Cancer" ، يُعتقد أن الخلايا الموجودة فيه لا تنتشر إلى أنسجة الثدي القريبة.

خلال المرحلة صفر توجد خلايا غير طبيعية في بطانة القناة الثديية، لا تنتشر هذه الخلايا غير الطبيعية خارج القناة إلى أنسجة الثدي الأخرى، ولكن في بعض الحالات ، يمكن للمرحلة صفر أن تأخذ شكل سرطان عدواني وتنتشر إلى الأنسجة الأخرى، فإذا لم يتم الاعتناء بهذا، فقد يتخذ شكل ورم ينمو في الثدي.



سرطان المرحلة صفر من الثدى

أعراض المرحلة صفر من سرطان الثدى

لا يوجد لديه العديد من الأعراض، ولكنه قد يسبب نزيفًا في بعض الأحيان، وقد يتغير حجم الثديين، في بعض الحالات ، يمكن أن يسبب سرطان القنوات الموضعى كتل في الثدي من حوله أو في الإبطين، ويمكن أيضًا ملاحظة التغييرات في حجم الثدي وشكله.

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في بعض الأحيان يمكن أن يكون هناك إفرازات من الثدي، وقد تشمل التغييرات الأخرى ظهور نتوءات على الثدي أو تغيرات في جلد الثدي نفسه، وقد تشمل الأعراض الأخرى تورم أو احمرار أو جفاف في الثدى.

علاج المرحلة صفر من سرطان الثدى

هناك طريقتان للعلاج :

الخيار الأول : جراحة الحفاظ على الثدي (BCS) :

وخلاله يتم إزالة الورم وبعض الأنسجة المحيطة، ووغالبا ما يستخدم العلاج الإشعاعي أو العلاج الهرمونى إذا وجدت مستقبلات هرمون الاستروجين في الخلايا، ولكن العلاج الكيميائي ليس مطلوبًا لأن السرطان ليس خبيثًا في شكله الأصلي.

الخيار الثانى: استئصال الثدي (إزالة الثدي) :

إذا انتشر السرطان إلى جزء كبير من الثدي، يتم إزالته بالكامل، وتسمى هذه العملية استئصال الثدي، غالبًا ما يتطلب إعادة بناء الثدي بمجرد اكتمال العلاج.



سرطان القنوات الموضعي

الخضوع للفحوصات باستمرار عند تجاوز سن الـ 20 يساعد كثيرا فى تشخيص المرض مبكرا.

تلعب العوامل الوراثية دور فى إصابة الشخص أم لا.

يجب إجراء الموجات فوق الصوتية أو تصوير الثدى بالأشعة السينية خلال 5 سنوات للتوعية بسرطان الثدي والعلاج المناسب.

تأكد من فحص نفسك بانتظام واستمر في إجراء فحوصات الثدي في المنزل بانتظام لمراقبة أي نمو أو كتل جديدة.

كيفية منع الإصابة بالمرحلة صفر من سرطان الثدى