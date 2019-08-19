شكرا لقرائتكم خبر عن لو فى بيتك مريض زهايمر.. خطوات بسيطة لتأمينه فى المنزل وحمايته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض الزهايمر من الأمراض الخطيرة التى قد تصيب الإنسان لأنها تمحو ذاكرته وتجعله غير قادر على التعامل مع من حوله، وقد يؤذى نفسه ويجب اتخاذ بعض الإجراءات للحفاظ على السلامة بالبيت لرعاية مريض الزهايمر، حسبما ذكر موقع" mayoclinic".

نصائح السلامة لحماية مريض الزهايمر

في الحمام

ـ ركّب كرسيًا للاستحمام ومقابض للإمساك، ضع مقابض للإمساك بالقرب من المرحاض، وبالقرب من حوض الاستحمام وداخله، يمكن أن يكون رأس الدش المحمول في اليد مفيدًا أيضًا.

ـ عالج الأسطح الزلقة، ضع أشرطة مانعة للانزلاق أو سجادة صغيرة في منطقة وحوض الاستحمام، وإذا لم تكن أرضية الحمام مغطاة بفرش، فضع أشرطة مانعة للانزلاق على الأرضية بالقرب من منطقة حوض الاستحمام والمرحاض وحوض غسيل الوجه أيضًا.

ـ استخدم غطاء للصنبور في حوض الاستحمام، يمكن أن يفيد غطاء الصنبور المصنوع من المطاط الرغوي في الوقاية من الإصابات الخطيرة إذا تعرض مريض الزهايمر السقوط في حوض الاستحمام.

ـ يجب بتأمين الأجهزة الكهربائية أو المنتجات محتملة الخطورة، من خلال تركيب وحدات قفل لمنع وصول الأطفال للخزانات والأدراج للحد من الوصول إلى العناصر محتملة الخطورة.

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ـ خفض درجة حرارة المياه، اضبط منظم حرارة سخان المياه .

ـ أزِل أقفال الأبواب احرص على إزالة الأقفال من أبواب الحمامات لوقاية مريض الزهايمر من قفل الباب على نفسه عن طريق الخطأ.

في المطبخ

ـ يجب تركيب مقابض أمان للموقد لمنع مريض الزهايمر من تشغيل الفرن أو إيقافه.

ـ إزاله الفاكهة أو الخضراوات الصناعية أو قطع المغناطيس المشابهة للفاكهة فهذه الأشياء قد تبدو وكأنها صالحة للأكل.

ـ بتأمين العناصر القابلة للكسر أو محتلمة الخطورة،من خلال تركيب وحدات قفل لمنع وصول الأطفال للخزانات والأدراج للحد من الوصول إلى عناصر مثل منتجات التنظيف وثقاب الكبريت والسكاكين والمقصات وحتى الأكياس البلاستيكية.