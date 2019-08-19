شكرا لقرائتكم خبر عن لو طفلك عنده متلازمة داون.. حاجات مهمة لازم تعرفيها عنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر متلازمة داون من الأمراض الوراثية الناتجة عن خلل فى عدد الكروموسومات، مما يؤثر على نمو الطفل وقدراته على الاستيعاب، ويعانى منها عدد كبير من الأطفال، لذلك يجب أن يكون للأمهات وعى كامل بالمرض وكيفية التعامل معه واكتشافه.

لذلك يقدم الخليج 365 بعض المعلومات التى يجب أن تعرفها عن متلازمة داون حسب ما ذكره موقع kidshealth



متلازمة داون

1:يعانى أطفال متلازمة داون من ضعف القدرة على الانتباه والتركيز.

2:تأخر القدرة على الحركة والنمو، كما أنه يواجه صعوبة فى الكلام بشكل طبيعي.

Advertisements

3:من صفات متلازمة داون الوجه المسطح وعيون الصغيرة والفم وقصر القامة واليدين والساقين.

4: يكون وزن الطفل اقل من المعدل الطبيعى لأى طفل.



اطغال

وينصح باتباع بعض الطرق للتعامل مع أطفال متلازمة داون

1:ينصح بدعم الطفل وتشجيعه وتنميه قدراته ومواهبه .

2: عززى ثقته فى نفسه وشجعيه دائما وكافئيه بالهدايا البسيطة.

3:ينصح بنشر الوعى فى المدارس ووسائل الاعلام عن طريقة التعامل مع أفال متلازمة داون.