شكرا لقرائتكم خبر عن لا للتدخين.. دخان التبغ يؤدى إلى إصابه الرضع بمتلازمة الموت المفاجئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتسبب دخان التبغ غير المباشر في إصابة البالغين بأمراض قلبية وتنفسية خطيرة، بما في ذلك مرض القلب التاجي وسرطان الرئة، ويزيد من مخاطر إصابة الرضع بمتلازمة الموت المفاجئ ، وعند تعرض الحوامل له يؤدى إلى حدوث مخاطر فادحة مثل نقص وزن المواليد، فنصف عدد الأطفال تقريباً يتنفّسون بانتظام هواءً ملوّثاً بدخان التبغ في الأماكن العامة،ويتسبب دخان التبغ غير المباشر في حدوث أكثر من 1.2 مليون وفاة مبكّرة سنوياً، حسبما أكدت احصائيات منظمة الصحة العالمية.

والتبغ من أكثر المؤثرات على الصحة بشكل ضخم ، ودخان التبغ غير المباشر هو الدخان الذي يملأ المطاعم أو المكاتب أو غيرها من الأماكن المغلقة يحصد حياه الملايين بعد تدمير صحتهم، حيث يحتوي دخان التبغ على أكثر من 7000 مادة كيميائية، منها 250 مادة على الأقل معروف عنها أنها ضارة و69 أخرى معروف عنها أنها تسبب السرطان، ولا يوجد أي مستوى مأمون من التعرّض لدخان التبغ غير المباشر، حسبما ذكر موقع" healthline"

قال فريق من العلماء إن أنابيب الشيشة قد تكون أكثر خطورة من أشكال التدخين الأخرى، ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجد الباحثون أن سحبًا واحدًا من أنابيب الشيشة يحتوي على كمية مكافئة من المواد الخطرة كعلبة سجائر كاملة.

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ويحصل مدخنو الشيشة ذات الرائحة الحلوة أيضًا على جرعة أعلى من المواد الكيميائية لأن جلسات التدخين في الكافيهات والصالات يمكن أن تستمر لساعات.

واكتشف الباحثون أن الماء ينتج فعلاً جزيئات متناهية الصغر قادرة على الوصول إلى أعمق أجزاء فى الرئتين.