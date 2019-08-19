أطعمة تناوليها بعد العيد لحرق دهون البطن

دهون البطن تعرضك للكثير من المشاكل الصحية مثل أمراض القلب والسكري من النوع 2

فمع تقدمنا في العمر، يتباطىء التمثيل الغذائي لدينا، وتتراكم السموم في أجسامنا، مما يؤدي إلى تراكم الدهون، وتشمل الأسباب الأخرى لتراكم الدهون.

1 - سوء التغذية

الإفراط في تناول السكريات والأطعمة المصنعة والدقيق الأبيض، كلها تساهم في تطوير الدهون الزائدة فهي تبطئ عملية الأيض لدينا وتزيد من الالتهابات، والتي تسبب زيادة الوزن أيضاً.

2 - عدم ممارسة الرياضة

زيادة الوزن سبب رئيسي إغفال الرياضة ويمكنك استعادة السيطرة على صحتك وفقدان الدهون في البطن بواسطة ممارسة الرياضة.

4 - الإجهاد الزائد

الاجهاد يتسبب في إنتاج الجسم المزيد من الكورتيزون وهو هرمون يحمي أنظمة معينة من الجسم. لسوء الحظ، فإن الإنتاج الزائد من الكورتيزون يمنع فقدان الدهون في البطن

5 - الوراثة

تلعب دوراً في إصابتك بالدهون ولكن هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها؛ لتحمى نفسك من تراكم الدهون العنيدة مثل اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بما فيه الكفاية.

6 - عادات النوم السيئة. وسيحاول جسمك تعويض انخفاض الطاقة عن طريق تخزين شكل الطاقة الخاص به في صورة دهون غير مرغوب فيها.

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ويمكن بعد العيد إدخال هذه الأطعمة الصحية التي تحرق الدهون في نظامك الغذائي:

1. زبدة الفول السوداني... تحتوي على أرجينين، وهو حمض أميني يعمل على تحسين تدفق الدم في جميع أنحاء الجسم عن طريق مساعدة الأوعية الدموية على الاسترخاء. عمليات الأيض أكثر كفاءة، وسوف يتحسن حرق السعرات الحرارية.

2. الحمص

الحمص غني بالألياف والبروتين. إلى جانب ذلك، تحتوي أيضاً على طن من مضادات الأكسدة والعوامل المضادة للانتفاخ لملئك وتقليص حجمك.

3. البازلاء

يحتوي كوب واحد من البازلاء على 8 غرامات من البروتين، والكثير من الألياف، وطن من النكهة. سيتم تلبية احتياجاتك اليومية من الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم وفيتامين C مع هذا الطبق الجانبي، وكل ذلك له القدرة على توازن الصوديوم وحرق الدهون.

4. سمك التونة

هو واحد من أصح البروتينات التي يمكن أن تستهلك فهو مليء بالأوميجا 3 المهمة والبروتين الخالي من الدهون.

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