تسالي للأطفال: بلدة سعودية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 19 أغسطس 2019 04:36 مساءً - أهم ما عليك فعله لتسلية طفلك هذا الصيف، هو التقليل من الجلوس أما الكمبيوتر، وتقنين الألعاب الإلكترونية، اتبعي معنا طرقاً لتسلية ابنك، بشكل يمنحه الفائدة من المعلومة. نجمة الحروف: ابدأ من الحرف القريب من الرقم (1) في الدائرة الكبيرة متجهاً مع السهم مستعيناً بإحدى الكلمات المناسبة من كلمات القائمة.

تبدأ الكلمة التالية بآخر حرف من الكلمة السابقة.

قم بجمع الحروف الخسمة الموجودة في الدوائر الخمس الكبيرة على أطراف النجمة ورتبها بالتسلسل الرقمي القريب من تلك الدائرة لتحصل على حل ما هو مطلوب داخل النجمة. أعواد الثقاب: بتحريك عود ثقاب واحد تصبح المعادلة الرياضية صحيحة. ترتيب الصورة: أعد ترتيب الأجزاء المتفرقة للحصول على صورة مطابقة للصورة الأصلية. ابحث معنا تكرر كل شكل من هذه الأشكال الجميلة مرتين عدا شكل واحد حاول أن تجده. ألغاز: تضرب بلا سبب .. و تطير بلا جناح .. و تسبب الفرح و الغضب .. فما هي Advertisements حكمــة: الألفاظ هي الثّياب الّتي ترتديها أفكارنا ... فيجب ألاّ تظهر أفكارنا في ثياب رثّة بالية. غذاء و دواء: الكركم: استخدم الكركم منذ أكثر من 4000 عام في تنكيه إلى جانب فوائده العلاجية. ومن هذه الفوائد أنه علاج للتهاب المفاصل وعسر الهضم والإسهال والغازات بالمعدة وفقدان الشهية والديدان ومشاكل الكبد واضطرابات المراراة. كما يستخدم الكركم في علاج الصداع والتهاب الشعب الهوائية ونزلات البرد والتهاب الرئة والحمى والسرطان والاكتئاب والزهايمر. توصيل وتلوين: الحلول: نجمة الحروف: حنيظل ترتيب الصورة: 5 3 6 1 2 4 ألغاز: الكرة ابحث معنا

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