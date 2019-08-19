القاهرة - لايف ستايل
كشفت خبيرة علاقات أسترالية أن كونك ذكراً وتجري محادثات عميقة في العمل من المرجح أن يجعلك تخون بشكل متكرر.
وقامت الدكتورة لورف، مدربة العلاقات في سيدني، بتحليل خصائص أولئك الذين من المحتمل أن يكونوا غير مخلصين في العلاقات الزوجية، وشرحت المفاهيم الثلاثة الواسعة التي تقف وراء ذلك وهي: الشخصية والعلاقة والبيئة.
الشخصية
قالت الدكتور لورف إن الرجال لديهم ميل بيولوجي إلى الخيانة لأن لديهم دافعاً جنسياً أقوى، وإلى جانب التستوستيرون، أوضحت الخبيرة أن الأشخاص الذين يفتقرون إلى التعاطف هم أكثر عرضة للخيانة في مناسبات متعددة.
وقالت لورف إن هذه المجموعة من المحتمل أن تكون "غير مهتمة أو سلبية في معظم الظروف وتميل إلى وضع احتياجاتها الخاصة قبل الآخرين، في حين أن الأشخاص الذين لديهم معتقدات دينية قوية هم أقل عرضة للخيانة لأن ذلك يتعارض مع معتقداتهم".
العلاقة
قالت الدكتورة لورف إن الديناميكية الفاشلة في العلاقة هي محرك رئيسي للخيانة، وأضافت "إن العلاقات التي تعاني من ضعف التواصل والاستياء العام هي أكثر عرضة لخطر الخيانة الزوجية".
وإذا شعرت المرأة بأنها لا تحصل على ما يكفي من الاهتمام من النصف الآخر، فقد تجد شخصاً آخر يملأ هذا الفراغ العاطفي، كما أن تباين الشخصيات أو اختلاف مستوى التعليم يمكن أن يسهم أيضاً في الخيانة.
البيئة
تقول لورف إن بيئة العمل تلعب دوراً حاسماً في الخيانة الزوجية "عندما تكون محاطاً بالكثير من الأشخاص الجذابين أو الخوض في محادثات عميقة كجزء من مهام الوظيفة، فهذا يمكن أن يكون عاملاً يشجع على الخيانة".
وأضافت أن العدد غير المتناسب من الرجال والنساء في المكتب، يمكن أن يؤدي أيضاً إلى ميل شخص ما للخيانة، حيث توجد مجموعة أكبر من الإغراءات.
وفي الوقت نفسه، يمكن أن يؤدي العيش في المناطق الريفية إلى تضييق نطاق هذا التجمع، في حين أن قضاء الوقت في البيئات الحضرية قد يزيده.
قد يهمك أيضـــــــًا
8 طرق وأمورٌ عديدة لمنع الخيانة الزوجية
كانت هذه تفاصيل خبر هذا النوع من الرجال يخون بشكل متكرر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.