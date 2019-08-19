حاجة مصرية تضع مولودتها في الأراضي المقدسة وتطلق عليها "مكة"

مكة المكرمة - لايف ستايل
زار الدكتور عمرو قنديل، الملحق الطبي في السعودية، والمشرف على البعثة الطبية للحج، أول حاجة مصرية بعد أن وضعت مولودتها في مستشفى الولادة والأطفال في مكة المكرمة، مساء أمس الخميس، للاطمئنان على حالتها الصحية هي وطفلتها.
وأوضح "قنديل" أن الحاجة المصرية تدعي سماح زاكي أحمد مراد، وتبلغ من العمر 36 عامًا، من مدينة النوبارية، بمحافظة البحيرة، تابعة لبعثة وزارة الداخلية، مشيرًا إلى أن "البعثة الطبية"، بدأت بمتابعة حالتها منذ وصولها إلى الأراضي السعودية، مرورًا بأدائها لمناسك الحج في أماكن "المشاعر" بمنى وعرفات"، حتى أن وضعت مولودتها بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة، مساء الخميس.
وأكد "قنديل" أن الولادة جاءت طبيعية تمامًا، وحالة الأم، والطفلة على ما يرام، وتتلقيان الرعاية الطبية اللازمة، ومن المقرر خروجهما من المستشفي، اليوم الجمعة، مشيرًا إلى أن المولودة "مكة"، هي الطفلة الرابعة للأم.
ومن جانبها أشادت سماح، بالخدمات الطبية التي قدمتها البعثة الطبية لها طوال فترة تواجدها بالمملكة العربية السعودية، حتى ولادتها، مؤكدة أن الفريق الطبى بالبعثة ظل يتابع حالتها الصحية لحظة بلحظة حتى موعد الولادة، موجهة الشكر لجميع أعضاء البعثة الطبية للحج.
ومن جانبه أشار الدكتور محمد ضاحي، رئيس البعثة الطبية للحج، إلى دخول 169 حالة للمستشفيات السعودية، فيما غادرت 119 حالة بعد تمام شفائها، ومازالت هناك 50 حالة تتلقى العلاج اللازم حتى الآن
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