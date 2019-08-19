3سيدات يحصدن جوائز الدولة التقديرية ضمن 18 عالما في عيد العلم

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، بمركز المنارة الدولي بالتجمع الخامس، احتفال مصر بعيد العلم.

كما كرم الرئيس السيسي عددا من العلماء الحاصلين على جوائز الدولة المختلفة من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية والذين ساهموا بالأبحاث التي قاموا بها في خدمة المجتمع وأهداف التنمية في مصر، وضمت قائمة المكرمين ثلاث سيدات.

وجاءت جوائز الدولة التقديرية كالتالي:

جوائز النيل

الأستاذ الدكتور محمد عبد القادر على صبح - مركز أمراض الكلى والمسالك البولية - جامعة المنصورة.

الأستاذ الدكتور نبيل عبد الباسط إبراهيم سليم - المركز القومى للبحوث.

الأستاذ الدكتور جمال الدين إبراهيم محمد أبو السرور - كلية الطب - جامعة الأزهر.

جوائز الدولة التقديرية

الأستاذ الدكتور نبيل عبد المجيد محمود صالح - المركز القومى للبحوث.

الأستاذ الدكتور هانى عبد العزيز طلبة الشيمى - كلية الزراعة ـ جامعة القاهرة.

الأستاذ الدكتور أسامة أحمد محمد على بدارى كلية الصيدلة ـ جامعة عين شمس.

الأستاذ الدكتور تيمور مصطفى إبراهيم أبو هنيدى - كلية الطب ـ جامعة القاهرة.

الأستاذ الدكتور شريف حسين عبد الرازق قنديل - معهد الدراسات العليا والبحوث ـ جامعة الإسكندرية.

الأستاذ الدكتور دسوقي أحمد محمد عبد الحليم - معهد الهندسة الوراثية ـ مدينة الأبحاث العلمية ـ برج العرب.

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الأستاذ الدكتور هشام جابر عبد الوهاب العنانى كلية الطب ـ جامعة القاهرة.

الأستاذ الدكتور أمير فؤاد سوريال عطية - كلية الهندسة ـ جامعة القاهرة.

الأستاذ الدكتور محمد لبيب راغب سالم - كلية العلوم ـ جامعة طنطا.

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الأستاذ الدكتور طارق عبد المنعم معين الديسطى - مركز أمراض الكلى والمسالك ـ جامعة المنصورة.

الأستاذ الدكتور صلاح صبرى أحمد عبيه - مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

الأستاذه الدكتورة إيمان محمد حسين خضر - كلية الطب ـ جامعة أسيوط.

الأستاذ الدكتور محمود محمد محمد النحاس - كلية التربية ـ جامعة عين شمس.

الأستاذة الدكتورة رجاء طه أحمد منصور مديرة المركز المصرى لأطفال الأنابيب.

الأستاذة الدكتورة مها سعد على زكي محمود - المركز القومى للبحوث

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