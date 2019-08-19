شكرا لقرائتكم خبر عن حواديت جدتى حقيقة ولاخيال..تفاحة واحدة تبعدك عن الطبيب وطبق الشوربة للزكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقولون أن تفاحة في اليوم تبقيك بعيدا عن الطبيب، والجزريساعدك على الرؤية في الظلام، والشوكولاته تسبب الحساسية، حكايات بين الواقع والخيال من خلال الروايات القديمة التى ترويها الجدات، يفصل فيها العلم ويبين حقيقة هذه الأمور.



طبق الشوربة مغذى ويشفى من الزكام

قالت صحيفة ديلى ميل البريطانية ، إن الماء والعصير والسوائل الساخنة، مثل الحساء، جنبًا إلى جنب مع الطعام، يساعد في مكافحة الالتهابات الناتجة عن البرد عن طريق الحفاظ على رطوبة الجسم وتغذيته جيدا، حيث البعض يفقد شهيته عندما يصاب بالبرد، لكن تجويع نفسك يمثل خطورة على صحتك، لأنه يمكن أن يحرم جسمك من الطاقة الضرورية اللازمة لمحاربة الفيروس.

وأشارت الصحيفة، في الأيام الأولى من الإصابة، يحتاج الجسم إلى أكبر قدر ممكن من القوة للتغلب على الحمى، لذلك إذا كنت تشعر بالجوع فاحرص على تناول الطعام، لحمايتك من الحمى.

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التفاح يبعدك عن الطبيب

تفاحة واحدة يوميا تبعدك عن الطبيب ..

وأضاف التقرير أن هناك رواية تقول، بأن تناول تفاحة في اليوم تجعلك بعيدا عن الطبيب، فالتفاح غني بالمواد المضادة للأكسدة التي تسمى الفلافونويد، والتي ثبت أنها تقلل من خطر الوفاة المبكرة، وخاصة من أمراض القلب،كما تم ربطها بتقليل خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري، وحتى بعض أنواع السرطان.لجني الفوائد، قد يكون من الأفضل الاستمتاع بالتفاحة كاملة ، بدلاً من العصير.

وأضاف التقرير، أن قشر التفاح يحتوي أيضًا على مواد تساعد فى خفض ضغط الدم مماثل للأدوية المخفضة للضغط، فإن تناول تفاحة يوميًا يعد خيارًا صحيا.

وأكد التقرير، أنه من المهم تناول نظام غذائي متنوع، وعدم الإعتماد على الفاكهة أو الخضروات للحفاظ على صحتك ، من المهم الحفاظ على نظام غذائي متوازن، من خلال الحصول على كمية جيدة من المجموعات الغذائية الأخرى مثل البروتين والكربوهيدرات، لتكون صحية.



الشوربة لعلاج نزلات البرد

شوربة الدجاج لعلاج نزلات البرد..

قد يكون طبق الشوربة " الحساء"، هو "ما يطلبه الطبيب" عند الإصابة بالزكام، ولكن قد تختلف مدى فوائدها اعتمادا على مكوناتها، مضيفة بأن "الثوم مضاد للإلتهابات، والذي يمكن أن يساعد جهاز المناعة في محاربة الجراثيم.

أكد الأطباء، أن حساء الدجاج مفيد عندما تشعر بالبرد، فهو مغذي، ويوفر الطاقة، والسوائل والدفء، خلال الاصابة بالبرد، إن شرب أي سوائل ساخنة سيساعد على تهدئة الحلق، وستساعد الأبخرة الدافئة على تطهير الأنف المسدودة.