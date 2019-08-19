عدد وجبات الرضيع في الشهر الخامس... تعطيك إجازة قصيرة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 19 أغسطس 2019 11:34 صباحاً - أطباء الأطفال يؤكدون أن حليب الأم أساسي، وكاف للطفل منذ ولادته وحتى وصوله للشهر السادس، لكن يمكن إدخال وجبات جديدة -صلبة- بدءاً من الشهر الرابع والإكثار منها في الشهر الخامس؛ مما يعطي الفرصة للأم للراحة وأخذ إجازة قصيرة بتوفير رضعتين واستبدال وجبات صلبة بهما، عن جدول تغذية الطفل في الشهر الخامس يحدثنا الدكتور إبراهيم شكري استشاري طب الأطفال.

تغذية الطفل وعدد وجباته ونوعيتها

المعروف علمياً أن الجهاز الهضمي للرضيع لا يكون مكتملاً إلا مع بداية الشهر الخامس؛ مما يسمح بدخول طعام صلب، وبه تستبدل رضعتين من رضعات اليوم؛ مرة وجبة الخضار والثانية عندما يتناول الطفل كوكتيل الفاكهة، كل منهما مقدار 3-4 ملاعق شاي، مثل عصير الفواكه وكوكتيل الفاكهة والخضار المسلوق.

مع إدخال وجبات جديدة تصبح عدد وجبات الرضيع 8؛6 رضعات من ثدي الأم أو اللبن الصناعي، ووجبتين من طعام صلب، شرط التنويع بين الأرز والتو ست أو البسكويت مع الحليب، أو بيوري لبعض الخضروات من الجزر أو البطاطس أو الفاكهة.

وهناك عدد من الأطباء يفضلون وضع جدول للتغذية كل أربع ساعات للطفل في الشهر الخامس؛ 6 صباحاً لبن، 10 صباحاً خضار، 2 ظهراً لبن، 6 مساءً كوكتيل الفاكهة، 10 مساء لبن، ولا تجبري الطفل على إكمال الطعام الصلب الجديد حال إحساسه بالشبع.

مع العلم أن الفواكه لا تجوز أن تقدم للطفل قبل الشهر الثامن إلا بعد طبخها، ماعدا الموز الذي يعد مصدراً غنياً بالبوتاسيوم والألياف الغذائية وفيتامين ب6، ب2 ،ج، والأفوكادو أيضاً مفيد لمخ الطفل وتطور نموه، وكذلك التفاح غني بالألياف وينظم وظيفة الأمعاء وهو سهل الهضم.

وللشوفان أهمية كبيرة؛ به نسبة مرتفعة من الألياف والبروتين والكالسيوم والقليل من فيتامين "ب"

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طريقة عمله سهلة: اغلي كوباً من الماء في وعاء وأضيفي ربع كوب من مطحون الشوفان مع الاستمرار في التحريك على نار هادئة مدة 10 دقائق، ثم يتم خلطه مع لبن الأم، أو لبن الأطفال حسب الرغبة.

وجبة جديدة: نصف كوب من الأرز البني المطهو والمهروس مع نصف كوب من الموز أو الأفوكادو المهروسين، وملعقتي طعام من عصير التفاح الطازج الطبيعي وتقديمها دافئة.

عصير التفاح أو التفاح المبشور؛ فهو يحتوي على فيتامين"ج" والحديد، وله دور مباشر في تنظيم عملية الإخراج، ويفضل التفاح الطازج؛ لأن عملية الطهو تفقده محتوياته من الفيتامينات، كما تفقده بعض خواصه، ويأخذه الرضيع بالملعقة وليس بالببرونة.

عصير البرتقال: يُعطَى في أول الأمر مخففاً بالماء بنسبة 1-1، ويفضل البرتقال السكري أو البرتقال البلدي دون تحلية في بادئ الأمر؛ فهو ملين ويساعد في علاج الإمساك، وإن أدى إلى الإسهال فيمكن استبداله بليمون سكري بالطريقة نفسها.

الخضار المسلوق طهوه وسلقه يترتب عليه انتقال بعض محتوياته من المعادن والفيتامينات إلى ماء الطهو، ولكن بمزج الخضار المسلوق في الخلاط، يتم إعادة هذه العناصر الهامة إلى الوجبة التي يتناولها الطفل، وكذلك الجزر فهو من الخضروات الغنية بفيتامين "أ"؛ لكنه يسلق جيداً للتخلص من المواد الكيماوية التي قد تعلق به أثناء زراعته وندخله مع البطاطس والكوسة في غذاء الطفل مهروساً بالخلاط وهكذا.