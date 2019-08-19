علاج الإجهاض بالأعشاب

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 19 أغسطس 2019 11:34 صباحاً - الإجهاض يعني عدم اكتمال الحمل ونزول الجنين في الثلث الأول من الحمل خصوصاً، وعلمياً يعرف الإجهاض بأنه سقوط الحمل وفقدانه قبل مرور 23 أسبوعاً من الحمل.

الدكتور لطفي السعيد _ استشاري النساء والولادة_ يشير إلى أن الإجهاض يكون متكرراً في حال حدوثه ثلاث مرات متتالية، وهناك 1% من النساء الحوامل يحدث لهن الإجهاض مرة واحدة طيلة حياتهن الإنجابية

الأعشاب التي تستخدم لعلاج الإجهاض المتكرر

السدر: وهو شجرة مباركة ذكرت في القرآن الكريم ويمكن شرب منقوع الأوراق بعد طحنها عدة مرات في اليوم.

عصير الرمان: والرمان فاكهة عظيمة الفوائد والعصير أو تناول الحب يقلل من الإجهاض.

الزعرور الأسود: ويتم شرب مغلي أوراقه مرة واحدة في اليوم ولا يزيد عن كوب واحد.

يخلط حبوب القمح والخروب المطحون مع العسل ويعمل على شكل معجون ويؤخذ منه ملعقة كبيرة مرتين يومياً.

نبات الماكا : يزيد من مستوى هرمون البروجسترون الضروري للحمل الصحي والسليم ، فينقع ملعقة من النبات في كأس ماء مغلي لمدة ربع ساعة ثم يشرب منه مرة واحدة يومياً.

نبات رجل الأسد: وشرب المغلي منه مرة واحدة هو علاج القدماء للإجهاض.

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التمر وهو مفيد في الأشهر المتوسطة من الحمل أي في الثلث الثاني من الحمل فقط.

كف مريم: من النباتات العشبية القديمة التي وصفت لعلاج الإجهاض.

علامات حدوث الإجهاض

تظهر العلامات التالية على الحامل في حال كانت مهددة بالاجهاض:

تقلصات الرحم.

الرغبة في القيء.

النزف المهبلي.

كثرة التبول.

الشعور بالتعب والهبوط العام.

معتقدات القدماء في سبب الإجهاض

التابعة أو القرينة والتي يعتقد أنها سبب الإجهاض.

الحزن وحداد الرحم كما يطلق العامة بسبب زواج الزوج من أخرى أو تكرار الإجهاض.

قطع النصيب كما يقول العامة وهي الحالات التي يقف أمامها الطب عاجزاً.

أعشاب ممنوعة للحامل

الشمر والبابونج وذلك بسبب احتواء كل واحد منهما على نسبة عالية من هرمون الاستروجين.

الميريمية.