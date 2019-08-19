قالت امرأة من ولاية داكوتا الجنوبية الأميركية إنها وضعت ثلاثة توائم مؤخرًا، ولم تكن على علم بشأن حملها حتى ذهبت إلى المستشفى معتقدةً أنها مصابة بحصوات الكلى.
وأوردت قناة "كوتا تي. في" أن دانييت غيلتز، وهي من مدينة ستورغيس في ولاية داكوتا الجنوبية، وضعت 3 توائم بحالة صحية جيدة في 10 أغسطس/آب الجاري.
اقرا ايضاً:
تعرف على أغرب حالات الولادة حول العالم
وأضافت أنها عندما بدأت تشعر بآلام اعتقدت أنها بسبب حصوات الكلى التي كانت أصيبت بها من قبل، ولكن الأطباء أبلغوها بأنها حامل بعدد من الأجنة.
وولد التوائم الثلاثة خلال أربع دقائق وكان وزن كل واحد منهم حوالي 1.8 كيلوغرام.
وأطلق على التوائم الثلاثة أسماء بليز وجيبسي ونيكي.
قد يهمك ايضاً:
اختراق في الطب الشرعي "يحل" قضية تحديد الاختلافات بين التوائم المتماثلة
الأطباء يكتشفون نوع جديد ونادر من التوائم البشرية
كانت هذه تفاصيل خبر أميركية ذهبت إلى المستشفى معتقدةً أنها مصابة بحصوات الكلى فأنجبت 3 توائم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.