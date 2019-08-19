ملكة بريطانيا تمنع زوجة حفيدها ميغان ماركل من زيارتها وهي ترتدي "جينز ممزق"

منعت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية زوجة حفيدها، ميغان ماركل من زيارتها وهي ترتدي جينز ممزق، ووفقًا لمصدر في الأوساط الملكية، يرتبط الحظر بالزيارة القريبة للأمير هاري وزوجته إلى قلعة بالمورال في اسكتلندا وهي قلعة الملوك والملكات البريطانيين، التي يقضون عطلتهم الصيفية فيها، وتقيم الملكة هناك حاليًا، بحسبب صحيفة "ذي سان".

وقال المصدر: لا تحب الملكة اللباس على الطريقة الأمريكية بما في ذلك الجينز الممزق وأحذية الإسفين التي تكرهها بشدة.

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وانتهكت ماركل في شهر يوليو/تموز البروتوكول مرة أخرى من خلال الظهور في بطولة ويمبلدون للتنس في الجينز الضيق، حيث هناك قواعد خاصة للزي. ومع ذلك، تجاهلت الدوقة القواعد، وكان منظمو البطولة غير راضين عن تصرفها ووصفوها بأنها كابوس.

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