شكرا لقرائتكم خبر عن 5 علامات صامتة هتقولك أنك ممكن تكون مصاب بالمياه البيضاء على عينك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد إعتام عدسة العين أو المياه البيضاء على العين السبب الرئيسي للعمى عند الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 40 عامًا، ولكن قد يكون من الصعب معرفة الأعراض.

ويعد من أكثر أمراض العين شيوعًا في العالم، التي تتطور مع مرور الوقت، وعلى الرغم من كونها شائعة جدًا، فإن معظم حالات المياه البيضاء لا يتم اكتشافها حتى مع تقدمها لأنها غير مؤلمة.

ووفقًا لتقرير موقع "allaboutvision " بعض علامات التحذير التي يجب مراقبتها، كما يقول أخصائي العيون.

انخفاض إدراك اللون

بسبب تكتل العين، يمكن أن تصبح الألوان أقل نشاطًا مع الوقت، ونظرًا لأن هذا يحدث بوتيرة بطيئة وتدريجية، فلن يلاحظ معظم المرضى تغير اللون إلا بعد إجراء الجراحة لإزالة أحد إعتام عدسة العين أو كلاهما.

حساسية الضوء

قد تلاحظ الحساسية تجاه الأضواء المتوهجة وتصبح العين أكثر حساسية لها حيث ستلاحظ وجود هالة حول الضوء، نظرًا لأن إعتام عدسة العين ينتشر الكثير من الضوء الذي يدخل العين.

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اعتام عدسة العين

صعوبة في القيادة ليلا

لأن إعتام عدسة العين يجعل من الصعب الموازنة بين التباين بين الظلام والأضواء الساطعة من حركة المرور، فإن معظم الأشخاص المتضررين سيواجهون مشكلة في القيادة ليلا.

تغيير النظارات الطبية أو العدسات اللاصقة

تغير النظارة الطبية باستمرار أو العدسات اللاصقة قد يشير إلى أن كثافة العدسات في عينيك تتغير، لذا من المهم إجراء فحص سنوي للعين لأن إعتام عدسة العين يتم تشخيصه من خلال فحص الإضاءة العالي للعدسة.

الرؤية المزدوجة

الرؤية المزدوجة في هذه الحالة، سوف تحدث حتى عند النظر من خلال عين واحدة، قد يسبب إعتام عدسة العين غموضًا في رؤية الشخص التي لن تؤثر إلا على جزء صغير من عدسة العين وقد لا تكون ملحوظة، ولكنها ستزيد مع مرور الوقت.