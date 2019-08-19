شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو مرض الشريان التاجي وكيف تحمى قلبك من الإصابة به؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض الشريان التاجي، من الأمراض الشائعة بين كثير من الناس، فإذا أصبحت الشرايين التاجية ضيقة جدًا، فلن يحصل القلب على الأكسجين أو العناصر الغذائية التي يحتاجها للحفاظ على صحته، وإذا أصبح هناك انسداد فى الشريان بالكامل، فسيغلق جزءًا من القلب، كما أن أمراض القلب من أكثر الأمراض التى تسبب الوفيات، حيث يموت أكثر من 450 ألف شخص مصاب بأمراض القلب كل عام فى الولايات المتحدة الأمريكية، وفقًا لموقع Health.

كيف يحدث مرض الشريان التاجي؟

مجرى الدم هو طريق سريع للعديد من المواد، بما في ذلك الكولسترول والدهون الأخرى، عادة، هذه الدهون تكون غير ضارة. ولكن في كثير من الأحيان، يمكن أن يبدأوا بالالتصاق بجدران الشرايين، ما يترك مساحة أقل لتدفق الدم، وتسمى هذه الحالة تصلب الشرايين.

تصلب الشرايين يبدأ في الغالب عندما يكون هناك الكثير من الكولسترول في الدم، وأي شيء يضر بالشرايين يمكن أن يساعد أيضًا في الإصابة بالمرض.

طرق الوقاية من مرض الشريان التاجي

-نصحت جمعية القلب الأمريكية أن الأطباء يقومون بتقييم الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ابتداءً من سن 20 عامًا.

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-وكجزء من التقييم، يجب على طبيبك فحص ضغط الدم ومؤشر كتلة الجسم وقياس الخصر والنبض وتكرار التقييم على الأقل كل عامين.

- يجب مراقبة مستويات الكولسترول والجلوكوز لديك كل خمس سنوات، خاصة إذا كنت تبلغ من العمر 40 عامًا أو أكثر أو لديك عوامل خطر متعددة.

-قم بعمل قائمة بكل ما يعرضك للخطر مع اتباع نمط حياة صحي حتى تتمكن من إبطاء أمراض القلب التاجية أو حتى تجنبها تمامًا، كما أن العلاج الطبي لارتفاع ضغط الدم والكولسترول المرتفع والإقلاع عن التدخين فعال للغاية للوقاية من أمراض القلب.

-تناول نظاما غذائيا صحيا غنيا بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة، ممارسة الرياضة لمدة 30 إلى 60 دقيقة على الأقل 5 أيام في الأسبوع وتجنب التدخين والحفاظ على ضغط الدم والكولسترول تحت السيطرة.

-إذا كان لديك ارتفاع في نسبة الكولسترول في الدم ولم تتمكن من خفضه من خلال اتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة، فيجب عليك التحدث مع طبيبك حول الأدوية المخفضة للكولسترول.