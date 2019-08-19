شكرا لقرائتكم خبر عن نزيف الدم خطر قد يهدد الحياة.. إسعافات أولية للتعامل معه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشير النزيف عادة إلى فقدان الدم من مجموعة الأوعية الدموية فى مكان ما فى الجسم، ولابد من التعامل مع المصاب بجروح ونزيف بشكل سريع للسيطرة على فقدان الدم، خاصة أن النزيف غير المنضبط أو الشديد يمكن أن يحدث صدمة، واختلال فى الدورة الدموية، أو عواقب صحية أكثر خطورة مثل الإضرار بالأنسجة والأجهزة الرئيسية فى الجسم، والتي يمكن أن تؤدي إلى الوفاة، حسبما ذكر موقع "healthline".

إسعافات أولية للتعامل مع حالات النزيف:وقف نزيف الدم للجروح الصغيرة:

استخدم المياه: المياه الجارية وحدها لن تساعد فى تنظيف الجرح، ولكنها ستساهم فى وقف النزيف، وما عليك هو تشغيل الماء البارد فوق مكان الإصابة لانقباض الأوعية الدموية فى تلك المنطقة وإيقاف النزيف، والماء الساخن يفعل الشيء نفسه، حيث يساهم فى تخفيف الألم، كما يمكنك استخدام مكعبات الثلج بدلاً من الماء البارد لإغلاق الشرايين،إذا كان لديك جروح صغيرة متعددة ومنتشرة فى جسمك، فمن الأفضل عليك أخذ دش ساخن، لكى كل الجروح فى وقت واحد.

الفازلين، وضع طبقة صغيرة منه على الجروح يحد من تدفق الدم للخارج من الجلد، ويمكنك استخدام مرطبات الشفاه العادية إذا لم يكن لديك أى نوع من الفازلين.

الخل الأبيض، له خصائص الدواء القابض للمساعدة على تطهير الجروح الصغيرة، فقط ضع القليل منه على قطعة من القطن، وسيقف نزيف الدم.

دقيق الذرة، رش قليلاً منه على الجرح، ولكن احرص على عدم فركه حتى لا يتسبب فى جروح أخرى، فقط يمكنك الضغط بخفة على المسحوق بعد وضعه للمساعدة فى تسريع توقف النزيف، واستخدام المياه الجارية لشطف دقيق الذرة.

إضافة ملعقة من السكر: ضع قليل من السكر للسيطرة على النزيف.

الفلفل الأحمر، يساعد على ختم الجرح بسرعة ووقف النزيف، رغم أنه أكثر الأساليب ألمًا، رش بعض الفلفل على الجرح، وعندما يتوقف النزيف، اغسله مع قليل من الماء البارد.

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وقف نزيف الجروح الخطيرة

اجعل المصاب يستلقى على ظهره، وارفع ساقيه لأعلى، وتحقق من انتظام حركة التنفس لديه، ذلك يساعد على الحد من النزيف حاد، إذا كنت تشك فى وجود كسر فى العظام، لا تحاول تحريك أطرافه.

عليك تنظيف أى جسم غريب مرئى من على الجرح، ولكن لا تهتم بتنظيف الجرح بشكل دقيق، فهذا يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الجرح.

اضغط على الجرح بشكل مطرد، إذا كانت الإصابة فى أحد أطرافه، يمكنك استخدام شريط لاصق أو قطعة قماش ملفوفة حول الجرح لتتمكن من الضغط على الجرح.

مراقبة التنفس، تأكد من أن الضمادات ليست ضيقة جدًا إذا كان الضحية باردة، أو شاحب البشرة، واستعادة أصابع القدم أو اليدين للون الطبيعى بعد الضغط.

وقف النزيف الداخلى

عليك استدعاء سيارة إسعاف على الفور، لاصطحاب الضحية إلى المستشفى فى أسرع وقت ممكن، فالنزيف الداخلى لا يمكن علاجه فى المنزل.