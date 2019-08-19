صحة ورشاقة

أسباب ورم الكاحل خلال شهور الحمل.. وطرق التغلب عليه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشعر المرأة الحامل بكثير من التغيرات الجسدية والتعب والإرهاق خلال أشهر الحمل خاصة فى الشهور الأخيرة عندما يزداد حجم الجنين ويبدأ فى الضغط على عظامها، ومن أبرز المشاكل التى تتعرض لها المرأة الحامل هى تورم الكاحل، نتيجة لاحتفاظ الجسم بمزيد من السوائل خلال فترة الحمل وضغط الجنين على الرحم وأيضًا حدوث تغيرات هرمونية كبيرة فى جسم المرأة.

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تورم القدم والكاحل خلال فترة الحمل أمر شائع وعادة ما يزول بعد الولادة وفي هذه الأثناء وهناك عده نصائح مهمة يجب على كل امرأة حامل اتباعها وأهمها تجنب استخدام القدمين وعدم الوقوف لفترات طويلة، ويجب أن تقوم المرأة الحامل برفع رجليها لأعلى وثنى القدمين برفق لتمديد عضلات ربلة الساق. والأفضل من ذلك الاستلقاء ورفع الأرجل إلى أعلى.

يجب على المرأة الحامل النوم على الجنب الأيسر ما يزيل الضغط عن الوريد الكبير المسئول عن إعادة الدم من النصف السفلي من الجسم إلى القلب (الوريد الأجوف السفلي).

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يجب على المرأة الحامل ممارسة النشاط البدني كل يوم من خلال المشى أو ركوب الدراجة أو السباحة، فالوقوف أو المشي في حمام السباحة مفيد فى الضغط على أنسجة الساقين وقد يخفف التورم خلال فترة الحمل.

يجب ارتداء الملابس الفضفاضة حتى لا تمنع من تدفق الدم بالأوردة وممنوع ارتداء الجوارب الضيقه التى تمنع مرور الدم بشكل سهل بالقدم.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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