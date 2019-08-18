شكرا لقرائتكم خبر عن نظام الديتوكس مش تخسيس وخلاص.. اعرفى فوائده على صحة جسمك وبشرتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الديتوكس من الطرق الطبيعية التى تساعد على طرد السموم من الجسم وتعزيز صحته كما أنها تعمل على انقاص الوزن والتخلص من الدهون المتراكمة، وحسب ما ذكره موقع gaiam هناك بعض الطرق الطبيعية لنظام الديتوكس وهى:

"الليمون والزنجبيل" وذلك عن طريق معلقتين من الزنجبيل مع الليمون والثوم، خلط المكونات جيدًا وتناولها لمدة ثلاث أيام متتالية.

"الكركم والزنجبيل" عبارة عن معلقة كبيرة من الزنجبيل مع الكركم والفلفل الحار وتناول الخليط يوميًا.

مشروب "الماء والليمون" وهو الخليط من المياه والليمون دون سكر وتناوله ثلاث مرات فى اليوم.



مشروب الديتوكس

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وهناك العديد من الفوائد لنظام الديتوكس وهى:

1: يعمل الديتوكس على طرد السموم والجراثيم من الجسم وتنقيته من كل الشوائب التى قد يعرض لها.

2:يقلل من الانتفاخات والغازات فى الجسم ويعمل على تطهير القولون والجهاز الهضمى.

3:لنظام الديتوكس فوائد عديدة للبشرة حيث يعمل على تنقية البشرة وعلاج التجاعيد والهالات السوداء.

4:يعمل على تحسين المزاج العام يمد الجسم بالنشاط والحيوية.

5:يساعد على إنقاص الوزن والتخلص من الدهون المتراكمة فى الجسم.