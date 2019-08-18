شكرا لقرائتكم خبر عن لو اتعرضت لإصابة .. اعرف ما هى أعراض فقدان الكثير من الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتميز فقدان الدم المفرط على المدى القصير بحدوث صدمة نقص حجم الدم التى قد تكون قاتلة.

وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" ، يمكن أن تحدث صدمة نقص حجم الدم بسبب الصدمات، مثل الجروح والحروق، بالإضافة إلى الإسهال أو التعرق الغزير.

يحدث نقص حجم الدم نتيجة انخفاض الحجم الكلي للدم، والذى قد يكون نتيجة نزيف خارجي أو داخلي، أو يمكن أن يكون سبب فقدان مفاجئ لسوائل الجسم الأخرى مثل العرق، في كلتا الحالتين تكون النتيجة خسارة صافية للدم التى تشكل حالة طوارئ طبية حادة.

تشمل أعراض صدمة نقص حجم الدم التى تستحق العرض على الطبيب فى حالات الطوارئ:

برودة الجلد.

الغثيان.

الضعف العام.

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التنفس السريع.

الارتباك.

عدم القدرة على التبول والإغماء.



اعراض فقدان الكثير من الدم

يمكن أيضا أن يحدث فقدان للدم تدريجيا والذى يكون من أعراضه الشعور بالضعف والتعب والشحوب وقد يحدث ضيق في التنفس أيضًا، أو نزيف طويل الأجل يمكن أن يؤدى إلى فقر الدم.

هذه الأعراض يمكن أن يكون سببها الفقدان المطول لكميات صغيرة من الدم، حيث يشار إلى الدم المفقود بهذه الطريقة باسم الدم الخفي ، بسبب صعوبة اكتشافه دون إجراء فحص طبي مناسب.