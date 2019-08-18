شكرا لقرائتكم خبر عن صحتك فى وصفة.. الزنجبيل وعصير البرتقال والجزر لتقليل دهون البطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكرش أو دهون البطن من المشاكل المزعجة للكثير من الناس، فعلى الرغم من أن فقدان الوزن لا يكون بين يوم وليلة إلا أننا يمكننا تسريع وتحسين عملية الأيض أو فقدان الدهون، وهو ما ينعكس على إنقاص الوزن، ومن خلال "صحتك فى وصفة" نتعرف على كيفية عمل وصفة الزنجبيل وعصير البرتقال والجزر لتقليل دهون البطن، وفقًا لموقع timesofindia.

الزنجبيل وعصير البرتقال والجزر من العناصر المليئة بالعناصر الغذائية مثل: الفيتامينات والمعادن التي تنظم الدهون في الجسم وتساعدك على الحفاظ على لياقتك البدنية.

كما أن هذه الوصفة غنية بمضادات الأكسدة والألياف التى تساعد على تنشيط عملية الأيض وحرق المزيد من السعرات الحرارية.



دهون البطن

الجزر من الأطعمة المفيدة لفقدان الوزن، نظرًا لمحتواه العالي من الألياف، حيث إن كوبًا واحدًا من عصير الجزر يجعلك تشعر بالشبع والامتلاء، كما أنه يساعد في إفراز الصفراء ما يساعد على حرق الدهون وبالتالي يساعد على فقدان الوزن.

أما عصير البرتقال، يحتوي على سعرات حرارية أقل مما يحتاجه الجسم وبالتالى يعزز عملية الأيض، والزنجبيل غني بالإنزيمات التي تعمل على تحسين عملية الهضم، لإنقاص وزنك بشكل فعال.

Advertisements



عصير الجزر مع الزنجبيل

وصفة الزنجبيل وعصير البرتقال والجزر لتقليل دهون البطنالمقادير

حبة جزر مقطعة أو مقشرة.

عصير برتقال.

1 زنجبيل، مبشور.

الطريقة

-في الخلاط، أضف الجزرة والزنجبيل واخلطهما معًا حتى تحصل على عجينة ناعمة أضف إلى ذلك عصير برتقال طازج.

-يُنصح بتناول هذا المشروب في الصباح للحصول على أقصى فوائد.