فيديو.. نيجريدو يكشف عن طموحاته مع النصر الإماراتي في الموسم الجديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الإسباني ألفارو نيجريدو، مهاجم النصر الإماراتي، أن الفريق يستهدف التتويج ببطولة واحدة على الأقل في الموسم الجديد.

وقال نيجريدو في تصريحات لـ"العين الرياضية: "أتمنى أن يكون الموسم الحالي أفضل من السابق، أتمنى أن يكون عاما مميزا للنادي واللاعبين".

وواصل: "نسعى للتتويج بلقب واحد على الأقل هذا الموسم".

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وأكمل: "في الموسم الماضي واجه الفريق سوء حظ في معظم المباريات، وفي النهاية تبقى النتائج أهم من الأداء".

واختتم: "أعتقد أن الموسم الجديد سوف يكون أفضل، هناك فرق مميزة مثل الجزيرة والعين والشارقة، كلها أندية صعبة وسوف نأخذ كل مباراة على حدة".

يذكر أن النصر يغيب عن منصات التتويج منذ فوزه بكأس رئيس دولة الإمارات في موسم 2014-2015.