فيديوجراف.. بيراميدز يواصل تكريس عقدته للأهلي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - واصل بيراميدز تكريس عقدته للأهلي بعدما فاز عليه بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية بالدور ثمن النهائي لكأس مصر.

وضرب بيراميدز موعدا مع نظيره حرس الحدود يوم 28 من الشهر الجاري في الدور ربع النهائي من كأس مصر.

وتعد هذه المرة الرابعة تواليا التي يحقق خلالها بيراميدز الفوز على الأهلي بمسابقتي الدوري والكأس.

"العين الرياضية" تقدم خلال الفيديوجراف التالي تفاصيل عقدة الأهلي أمام بيراميدز.