طريقة إعداد وتحضير كرات اللحم المشوية للرجيم

القاهرة - لايف ستايل

مقادير كرات اللحم المشوية للرجيم

- لحم مفروم : 500 غراماً

- البصل : 1 حبة (متوسط الحجم، مفروم)

- بقسماط : نصف كوب

- الكزبرة : ملعقة كبيرة (مفرومة)

- بقدونس : ملعقة كبيرة (مفروم)

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- الكمون : ملعقة صغيرة (مطحون)

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة طريقة تحضير كرات اللحم المشوية للرجيم ضعي اللحم المفروم في وعاء، أضيفي إليه البصل المفروم (ناعم)، الكزبرة، البقدونس، الزيت، وتَبلِّي بالملح والفلفل الأسود والكمون، اخلطي جيدا، واتركي هذا الخليط جانبا لمدة نصف ساعة.

بعد ذلك أضيفي البقسماط واخلطي جيدا، شكلي من الخليط كرات صغيرة، وضعيها في صينية مدهونة بالزيت.

ثم ضعي الصينية في الفرن لمدة 15 دقيقة على درجة حرارة متوسطة، (يمكنك طهي كرات اللحم على الفحم).

قدمي كرات اللحم المشوية ساخنة مع الخردل. Advertisements قد يهمك ايضاً: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شطائر البصل المكرمل طريقة إعداد وتحضير الدجاج مع البصل والصنوبر

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