طريقة إعداد وتحضير كرات اللحم مع شوربة الطماطم



مقادير كرات اللحم مع شوربة الطماطم

- اللحم : 500 gr (مقطع إلى مكعبات متوسطة الحجم)

- البصل : 1 pcs (مفروم)

- البقدونس : ملعقتان كبيرتان (مفروم)

- الثوم : 3 pcs (مفروم)

- الليمون المخلل : ربع كوب (مقطع الى قطع صغيرة جداً)

- ملح : ملعقة صغيرة (حسب الرغبة)

- الفلفل الأسود : ربع ملعقة صغيرة (حسب الرغبة)

- بهارات وتوابل : ملعقة صغيرة

- الزيت النباتي : ملعقتان كبيرتان

- طماطم : 4 pcs (منزوعة القشر ومقطّعة إلى قطع متوسطة)

- معجون الطماطم : 3 ملاعق كبيرة

- مرق دجاج : 8 اكواب

- الفلفل الأحمر الحلو : نصف ملعقة صغيرة

- الشطة : ربع ملعقة صغيرة

- السميد : ربع كوب

- أوراق الريحان : 4 pcs (للتزيين)

طريقة تحضير كرات اللحم مع شوربة الطماطم

يُفرم اللحم باستخدام ماكينة الفرم مع التشغيل المتقطّع حتى يُصبح ناعماً.ثم، تُخلط جميع نصف حبة من البصل مع البقدونس وفص من الثوم والليمون المخلل والملح والفلفل جيداً، باستخدام التوابل:جوزة الطيب، قرفة، قرنفل

يُشكل الخليط على هيئة كُرات صغيرة تُرصّ في صاج الفرن، على حرارة 180 درجة مئوية، وذلك حتى تمام النضوج ,يُمكن أن تُحّمر في قليل من الزيت

لإعداد الحساء:يُسخن الزيت في وعاء على نار متوسطة، ثم يُحمّر نصف حبة من البصل وفصان من الثوم حتى يُصبحا ذهبيي اللون.ثم، يضاف كلّ من الطماطم، معجون الطماطم والمرق، وتُقلب مع خليط البصل

تُهرس جميع مكوّنات الحساء، باستخدام عمود الخلط مباشرةً في نفس الوعاء، حتى الحصول على حساء كثيف

يُسخن الخليط على النار ويقٌلب جيداً، ثم يُتبل بالملح والفلفل والشطة، ويُترك حتى الغليان

يُضاف السميد تدريجياً، مع الاستمرار في التقليب حتى يندمج ويتجانس مع الحساء تماماً.ثم، تُضاف كُرات اللحم المطهوة وتُترك حتى تبدأ مرة أخرى في الغليان، ثم تُرفع بعيدا عن النار

عند التقديم يزيّن الحساء بالريحان الطازج

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