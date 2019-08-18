طريقة إعداد وتحضير خبز الشاباتا مع كرات اللحم



مقادير خبز الشاباتا مع كرات اللحم

- دقيق : كوب (الأبيض، مقادير الخبز)

- دقيق القمح : كوب (الكامل، مقادير الخبز)

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة (مقادير الخبز)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة (مقادير الخبز)

- ماء فاتر : ثلاث أرباع الكوب (مقادير الخبز)

- لحم مفروم : 250 غراماً (لكرات اللحم)

- البصل : 1 حبة (صغيرة، مفرومة ناعم، لكرات اللحم)

- البقدونس : ملعقة كبيرة (الطازج المفروم، لكرات اللحم)

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة (الطازج، لكرات اللحم)

- ملح : ربع ملعقة صغيرة (لكرات اللحم)

- البيض : 1 حبة (لكرات اللحم)

- جبنة بازميزان : 2 ملعقة كبيرة (لكرات اللحم)

- بقسماط : 2 ملعقة كبيرة (الناعم، لكرات اللحم)

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة (للصلصة)

- البصل : 1 حبة (صغيرة، ومُقطّعة إلى مكعبات صغيرة، للصلصة)

- الفلفل : 1 حبة (صغيرة، ومُقطعة إلى مكعبات صغيرة، للصلصة)

- ملح : حسب الرغبة (للصلصة)

- فلفل أسود : حسب الرغبة (للصلصة)

- بابريكا : ربع ملعقة صغيرة (للصلصة)

- بندورة : 2 حبة (المُقشرة، والمُقطّعة إلى مكعبات صغيرة، للصلصة)

- كزبرة يابسة : ربع ملعقة صغيرة (للصلصة)

- النعناع : ملعقة صغيرة (الأخضر والمفروم، للصلصة)

طريقة تحضير خبز الشاباتا مع كرات اللحم

1. لإعداد الصلصة:ُ سخني الزيت، في داخل مقلاة، على النار، وقلبي فيها قطع البصل والفلفل. ثم، انثري الملح، والفلفل، وبهار "البابريكا"، والكزبرة الجافّة، ووزّعي قطع البندورة. دعي هذه المكوّنات، على النار، لمدةّ 10 دقائق، وأضيفي النعناع إليها، بعد ذلك.

2. لإعداد اللحم: اخلطي جميع مكوّنات كرات اللحم جيّداً، ثمّ شكّليهاعلى هيئة كرات، واطهيها في فرن ساخن لمدة 25 دقيقة.

3. لإعداد الخبز: اخلطي جميع مكوّنات الخبز، في داخل وعاء كبير، واعجنيها جيّداً بيديك، ثم دعيها في مكان دافئ، لمدة 30 دقيقة. وقسّمي هذه العجينة إلى كرات صغيرة، ثم قومي بفرد كلّ كرة منها، على سطح الطاولة. وبعد أن تسخني مقلاة على النار، وتضعي فيها ملعقة صغيرة من الزيت، دعي هذه الكرات في المقلاة، لمدة دقيقة، على كل جانب. ثم ضعي الخبز على لهيب فرن الغاز، مباشرةً، حتى ينتفخ، ويكتسب اللون المطلوب. وقدّميه مع اللحم والصلصة.

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شطائر البصل المكرمل

طريقة إعداد وتحضير الدجاج مع البصل والصنوبر