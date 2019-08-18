حلول لمشاكل فترات الحمل

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 18 أغسطس 2019 04:36 مساءً - لكل داء دواء، خلق الله من الطبيعة ما يسكنها، وابتكر الأطباء خطوات تخففها أو تقضي عليها، ولأجل صحة طبيعية تجنبك المفاجآت الصحية في الحمل، إليك وصفات طبيعية تغنيك عن الأدوية. نقسمها إلى 3 فترات لأشهر حملك.

الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل

هي فترة تثبيت الجنين، التي يمنع فيها تماماً تناول الأدوية. وقد تتساءلين قبلها، هل وزني مناسب للحمل؟

1 -النحافة الشديدة قد تؤدي لمولود تحت الوزن الطبيعي، والسمنة المفرطة قد تؤدي لمشاكل مثل سكري الحمل والضغط المرتفع. واعتمدي على الحليب ومشتقاته على الأقل 3 حصص يومياً.

2 - اعتمدي على الحبوب الكاملة لغناها بالفيتامينات «ب» والألياف، مثل القمح الكامل، الشوفان، حبوب الذرة، النخالة، الأرز الأسمر والكينوا.

نقص الفيتامينات

- أكثري من تناول الخضار وبخاصة الداكنة كالسبانخ، والبروكلي، والهندباء، لغناها بحمض الفوليك.

ـ أكثري من تناول الفاكهة، خاصة المجففة منها مثل البرقوق لغناها بالحديد المهم للجسم في هذه المرحلة.

- ركزي على الأغذية الغنيَّة بالزنك والمتوفر في المكسرات مثل اللوز والجوز.

ـ اهتمي بتناول مصادر فيتامين «هـ» المتوفر في زيت الزيتون، والذرة، ودوار الشمس.

ـ تناولي المصادر الغذائيَّة الغنيَّة بالأوميغا 3 المتوفرة في الثمار البحريَّة وحبوب بذر الكتان.

الشهر الثالث إلى الخامس من الحمل

هي فترة تكوين الجنين التي تصاحبها العوارض الكثيرة الخاصة بالحمل، مثل بالإعياء والشعور بالتعب المستمر. -احرصي على الخروج بالشمس ما بين 8 حتى 10 صباحاً.

تجنبي المشروبات المنبهة والحمضية والشوكولاتة، كي لا تصابين بالحموضة

أكثري من شرب الماء، واجعلي البطاطا الحلوة والزبادي البارد بين الوجبات الرئيسية.

ابتعدي عن الأطعمة الدسمة والإكثار من الطعام، لتتجنبي الغثيان.

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تناولي كوباً من النعناع، وموزة يومياً لاحتوائها على نسبة عالية من البوتاسيوم الذي أثبت فعاليته في التغلب على الغثيان، وتناولي البسكويت المملح بين الوجبات.

عوّضي نقص فيتامين (د)، وانخفاض نسبة الكالسيوم في العظام من خلال تناول كمية معتدلة من الخضروات الورقية، مثل: الخس، الجرجير، السلق، السبانخ، الملوخية، بالإضافة إلى تناول الحليب والقليل من صفار البيض.

اهتمي بنوعية الأطعمة المتناولة وليس بالكمية؛ لأن الطفل يعتمد على ما تتناولينه من طعام.

تجنبي زيادة وزنك عن الحد الأمثل له.

تناولي الأطعمة البحرية بمقدار مرتين أسبوعياً على الأقل، واستعملي ملح اليود في إعداد الطعام.

لتنعمي ببشرة جذابة الجئي للأطعمة الغنية بالبروتين، بنسبة تعادل (71جم)، يومياً ومن اللحوم، الدواجن، الأسماك، البيض، منتجات الألبان.

تناولي منتجات الألبان قليلة الدسم والخضروات الخضراء وكميات معقولة من اللوز وعين الجمل؛ لتستعيدي جمال أظفارك وقوتك.

لشعر غزير يمكنك الحصول على الحديد من خلال تناول ملعقة من العسل الأسود، كذلك تناول الباذنجان، إضافة إلى اللحوم الحمراء والكبد والكلاوي والعدس.

بين الشهر السادس والتاسع:

تزداد خطوط بطننك البيضاء والوردية والتصبغات الجلدية المعروفة بالكلف هنا عليك:

1 - تجنبي زيادة الوزن منذ البداية!

2 - استخدمي مرطبات الأطفال منذ بداية الحمل؛ لأنها لا تحتوي على مواد كيميائية قد تؤثر على الجنين.

3 - ادهنيها بزيت الزيتون بطريقة دائرية خفيفة، ولطيفة عند الشعور بالتهيج.

4 – لمنع التصبغات، لا تتعرضي كثيراً للشمس، وأكثري من فيتامين C. واخلطي مطحون جوزة مع العسل، وضعيه مكان الكلف مرتين يومياً لمدة ساعة، ثم اغسلي وجهك، وامسحيه بزيت الزيتون طوال الليل.