تسالي للأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 18 أغسطس 2019 04:36 مساءً - أهم ما عليك فعله لتسلية طفلك هذا الصيف، هو التقليل من الجلوس أمام الكمبيوتر، وتقنين الألعاب الإلكترونية، اتبعي معنا طرقاً لتسلية ابنك، بشكل يمنحه الفائدة من المعلومة.

نجمة الحروف

ابدأ من الحرف القريب من الرقم (1) في الدائرة الكبيرة متجهاً مع السهم، مستعيناً بإحدى الكلمات المناسبة من كلمات القائمة.

تبدأ الكلمة التالية بآخر حرف من الكلمة السابقة.

قم بجمع الحروف الخمسة الموجودة في الدوائر الخمس الكبيرة على أطراف النجمة، ورتبها بالتسلسل الرقمي القريب من تلك الدائرة؛ لتحصل على حل ما هو مطلوب داخل النجمة.

أعواد الثقاب:

بتحريك عود ثقاب واحد تصبح المعادلة الرياضية صحيحة.

ترتيب الصورة:

أعد ترتيب الأجزاء المتفرقة للحصول على صورة مطابقة للصورة الأصلية.

ابحث معنا:

تكرر كل شكل من هذه الأشكال الجميلة مرتين عدا شكلاً واحداً حاول أن تجده.

أحاجي وألغاز

إذا كان سعيد على يمين سمير وجابر على يمين سعيد فمن يكون في الوسط ؟

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حكمــة

الحياة مليئة بالحجارة، فلا تتعثر بها، بل اجمعها وابنِ بها سلماً تصعد به نحو النجاح.

غذاء ودواء

اليانسون:

ويعتبر اليانسون من الأعشاب الجيدة في إخراج البلغم، ومغلي اليانسون يسكن المغص المعوي عند الرضع والأطفال والكبار، كما ينفع في طرد الغازات، ويفيد أيضاً في نوبات الربو، ويدخل اليانسون في كثير من أدوية الكحة، وطارد للبلغم، كما يفيد في علاج بعض أنواع الصداع وضيق التنفس، ومنبه قوي للجهاز الهضمي وفاتح للشهية.

توصيل وتلوين

الحلول:

* نجمة الحروف: أعلاف

* ترتيب الصورة: 6 5 4 3 2 1

* ألغاز: سعيد

* ابحث معنا