أنواع من الكذب البريء تلحق أضاراً جسيمة بعلاقتك الزوجية

يعتبر الصدق أحد أهم العوامل الرئيسية التي تساهم في بناء علاقة زوجية ناجحة، وبالتالي فإن غيابه قد يؤدي في الكثير من الأحيان إلى تدمير هذه العلاقة.

وبما أن الكذب آفة مجتمعية بغيضة يجب تجنبها، فإن ممارسة الكذب على الشريك حتى ولو كان بنية سليمة يمكن أن يؤدي إلى إلحاق أضرار جسيمة بعلاقتك به.

وقد أوردت صحيفة "تايمز أوف إنديا" قائمة بأنواع الكذب التي تؤدي إلى مشاكل كارثية بين الزوجين، على النحو التالي:

１- الكذب فيما يخص العلاقات السابقة

حاول عدم إخفاء أي معلومات عن علاقاتك السابقة إن وجدت عن شريك حياتك، لأن الصراحة في هذا الخصوص أمر هام، وقد يكون صمام أمان يمنع انفجار سيل من المشاكل بينكما، إضافة إلى أنه يعطي انطباعاً للشريك بأنك إنسان صادق.

２- التظاهر بأنك بخير عندما تعاني من المشاكل

من الضروري أن تتجنب قمع مشاعرك الحقيقية أو مخاوفك عندما تعاني من مشكلة ما. حاول أن تتحدث عن مشكلتك مع الشريك ومصارحته بكل تفاصيلها حتى ولو كانت تمس علاقتك به، فهذا قد يمكنه من مساعدتك في حل المشكلة، ومساندتك في أحلك الأوقات التي تمر بها.

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３- الكذب بخصوص الدخل المالي

قد يكون تظاهرك بعيش حياة مترفة، مفيداً لإعطاء انطباع أول جيد عند تعرفك على الشريك، ولك تذكر بأن علاقتك لن تكون على الطريق السليم إذا استمر هذا التظاهر. يحتاج كل من الشريكين إلى قبول بعضهما البعض بشكل طبيعي، بعيداً عن أي تظاهر أو كذب في جميع مجالات الحياة.

４- الكذب بخصوص المشاعر

في بعض الأحيان قد تشعر بالانزعاج من تصرف خاطئ ارتكبه شريك حياتك بحقك، لذا حاول أن تواجهه بخطئه بطريقة عقلانية وحكيمة، وأن تتجنب المكابرة على آلامك ومشاعرك، لأن ذلك سيؤثر سلباً على علاقتك الزوجية.

５- التظاهر بحب ما يحبه شريكك

إن مسايرة الشريك في بعض مناحي الحياة أمر ضروري، غير أن مسايرتك له في أشياء لا تحبها ولا ترغب بفعلها أمر سلبي، لأن الاختلاف في التوجهات والأفكار أمر صحي في العلاقة الزوجية.

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