خبراء يحذرون من تناول 5 حبات فقط من الزيتون المملح

نشر خبراء الصحة العامة في بريطانيا تقريرا يحذر من الإفراط في تناول الزيتون المخلل، كون أن خمس حبات فقط تحتوي على ثلث كمية الملح الموصي بها يوميًا للبالغين، نقلا عن موقع سكاي نيوز عربية.

ووفقًا لباحثون من جامعة كوين ماري بلندن ومنظمة "أكشن أون سولت" فإن الناس لم يدركوا كيف يمكن أن تشكل الوجبات الخفيفة خطرا على الصحة، بعد اكتشاف أن بعض الزيتون يحتوي على نسبة عالية من الملح، بحسب صحيفة دايلي تليجراف البريطانية.

ووجد الفريق البحثي الذي قام بتحليل 555 صنفا من الأطعمة الخفيفة المتوفرة في المتاجر، أن بعض أنواع الزيتون تحتوي على 5 جرامات من الملح لكل 100 جرام، بينما الحد اليومي الموصى به للشخص البالغ هو 6 جرامات فقط.

وجرى العثور على واحد من كل أربعة أطعمة تحتوي على نسبة خطيرة من الملح، دون ذكر ذلك في الحقائق الغذائية المدونة على العبوات، ما يجعل من الصعب على المستهلكين اتخاذ خيارات صحية. وقال جراهام ماكجريجور، أستاذ طب القلب والأوعية الدموية بجامعة كوين ماري بلندن ورئيس مجلس إدارة أكشن أون سولت: "بسبب تقاعس وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية والصحة العامة في بريطانيا في تطبيق أهداف خفض الملح لعام 2017، لا يزال الجمهور يتناول كميات من الملح أكثر من الموصي بها، ما يردي إلى وفاة الآلاف بسبب السكتات الدماغية وأمراض القلب".