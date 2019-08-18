١٠ أشياء لا تفعلها بالعلاقة للحفاظ علي شريكك

نحن نعلم أن العلاقات العاطفية والزوجية مليئة بالكثير من التفاصيل التي يمكننا أن نصفها بالمعقدة. فمن منا لا يشعر بالدهشة عندما يفعل أمر ما ويجد شريكه يشتعل غضبه، لدرجة قد تفسد العلاقة دون إدراكه أن هذا خطأ بالفعل. أعتقد أن أغلبنا يواجه ذلك. فمهما كانت المرحلة التي بها العلاقة تظل هناك أموراً قادرة على إفسادها.

وبما أننا اعتدنا على أن نكون برفقتك دوماً فسواء كنت رجل أو امرأة بالتأكيد لا نقبل بأن تهدم علاقة أو تخسر شريكك. لذلك قررنا اليوم أن نحدث كل رجل عن بعض الأفعال التي من الممكن أن يقوم بها دون قصد وتخسره علاقته بشريكته...

١- عدم مشاركتها بوضع الخطط

نعلم أنك تقوم بذلك دون قصد. ولكن حبيبتك بحاجة دوماً إلى مشاركتها بأفكارك. فلا مانع أن تكون هذه الأفكار مجرد اقتراح لتناول الغداء خارج المنزل سوياً.٢- حرمانها من أصدقائها

الكثير من الرجال يعتقد أنه بحرمان شريكته من أصدقائها أو المقربين منها، أن ذلك سيكون أفضل. ولكن كن على يقين أنها مثلك تماماً تحتاج لرؤية أشخاص آخرين.

٣- التهديد

إن كنت من الرجال التي تهدد دائماً بإنهاء العلاقة إذا لم تفعل شريكتك أمراً ما، فننصحك بالتوقف عن ذلك. فمثل هذه التصرفات تشعرها بعدم الأمان وهو ما يزود لديها الرغبة بالابتعاد.

٤- التحدث عن أخطائها أمام الغيرليس محبب تماماً أن تخبر أصدقاءك أو أي شخص آخر عن الأخطاء التي ترتكبها زوجتك. هي أيضاً بشر مثلك تماماً وتقع بالكثير من الأخطاء ولكن لا داعي من إخبار الغير لأن هذا يفقدها الثقة بنفسها.

٥- الصمت المستمر

هل تعلم أن أكثر ما يثير غضب النساء هو حالة الصمت التي يمارسها أغلب الرجال. فتذكر دائماً أن زوجتك تنتظرك طوال اليوم لتشاركك تفاصيل يومها، فلما لا تستمتع إليها وتشاركها أيضاً؟!

٦- التحدث عن العلاقات السابقة

يعتقد أغلب الرجال خاصة في فترة الخطوبة أن حديثه عن علاقاته السابقة سيجعل فتاته فخورة بأنه اختارها وفضل البقاء برفقتها. ولكن هذا خطأ تماماً، فأنت عن غير عمد تولد لديها حالة من الخوف ورغبة في إنهاء العلاقة.٧- إخفاء بعض الأمور

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رأيت العديد من أصدقائي وأزواج صديقاتي وكانوا أغلبهن يكررون أمراً واحداً، وهو أنهم لا يخبرون شريكتهم بتفاصيل أي مشكلة تواجههم إلا بعد إنتهائها. ونحن نعلم أنهم يفعلوا ذلك من أجل عدم إثارة خوف وقلق شريكتهم. ولكن نحن النساء لا نحب ذلك. فكل امرأة ترغب في تشارك رجلها في مشاكله وأفراحه.

٨- معاملتها كطفلة

يعتقد الرجال أن معاملة شريكتهم كطفلة صغيرة، يجعلها تشعر بالسعادة والأمان. ولكن كن حذراً، فأحياناً هذا يقلل من شأن شريكتك.

٩- عدم إعطائها مساحة من الخصوصية

دعنا نتفق أن هناك رجالاً يعتقدون أنه بمجرد دخولهم في علاقة، فها يعني أنه لا توجد خصوصية لشريكتهم. ولكن هل تعلم أن شريكتك مثلك تماماً بحاجة لقدر من الخصوصية؟!١٠- تضع مسئولية كل شيء على هذه العلاقة

علاقتك مع زوجتك أو حبيبتك لن تحل مشاكل عملك أو مشاكلك في الحياة بشكل عام. لذلك لا داعلي لأن تحمل زوجتك مسئولية هذا وتلقي اللوم عليها.

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