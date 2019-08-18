شكرا لقرائتكم خبر عن لو اتعرضت للنزيف ..5 أكلات لازم تضعها ضمن نظامك الغذائى منها البيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نتيجة العمليات الجراحية او التعرض للحوادث والخبطات قد نتعرض للنزيف وهو نزول كمية كبيرة من الدماء مما يؤثر على صحة السم ويسبب الانيميا الحادة، ومع المتابعة مع الطبيب وتناول الأدوية المناسبة للحالة ينصح بتناول بعض الأطعمة التى تمد الجسم بالنشاط.

ووفقا لما ذكره موقع bigwire فأن هناك بعض الاكلات التى ينصح بتناولها بعد التعرض للنزيف وهى:



خضروات وفواكه

1: ينصح بالإكثار من تناول الفواكه والخضروات التى تحتوى على فيتامين سى وب والعديد من الفيتامينات الأخرى التى تعوض الجسم عن فقدان الدم ومنها" الكيوى، البرتقال، الاناناس، الموز، الافوكادو".

2: الاهتمام بتناول اللحوم الصحية والخالية من الدهون ، ومنها لحوم البقر والدواجن .

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3: الإكثار من تناول المكسرات والحبوب نظرا لاحتوائه على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم.

4: منتجات الألبان ومنها "الحليب، الزبادى ، الجبن"، حيث انها تحتوى على العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات التى تعالج فقر الدم وتوقف النزيف.

5: البيض، يحتوى على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التى تعوض الجسم عن فقدان السوائل والفيتامينات فى الجسم.