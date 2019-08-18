لشرب الشاي 5 فوائد.. يكافح السرطان والأرق

احتساء الشاي يعزز ويدعم كل عضو من أعضاء جسمك، خاصة غير المحلَّى، كونه غنيا بمضادات الأكسدة التي تجنب الإصابة بأمراض مزمنة وتساعد على إصلاح خلايا الجسم.

يستخلص الشاي من نبات كاميليا سينينسيس، الذي يحتوي على مضادات أكسدة تعرف باسمي "الكاتيكين" و"يبيجالوكاتشين جالاتي"، التي تقضي على الشوارد الحرة في الجسم (جزيئات الأكسجين المدمرة وغير المستقرة)، كما أنها تقلل الالتهابات.

وسلطت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية الضوء على فوائد صحية مرتبطة بشرب الشاي، وهي:





1- يقلل الإصابة بالسرطان

وجد الأطباء أن مضادات الأكسدة والمركبات الموجودة في الشاي مرتبطة بتقليل خطر الإصابة بسرطانات معينة.

وقالت أوما نايدو، مديرة الطب النفسي والتغذية ونمط الحياة في مستشفى ماساتشوستس العام بكلية الطب بجامعة هارفارد، إن الشاي له تأثير إيجابي على مرضى سرطانات الجلد والبروستاتا والرئة والثدي، موضحة أن احتساءه من الطرق البسيطة لتجنب الإصابة بالسرطان.

2- بشرة صحية أكثر

شرب الشاي الأسود بانتظام يمكن أن يقلل بصورة ملحوظة من خطر الإصابة بسرطان الجلد، والأكثر إثارة من ذلك أن الطريقة التي يُعد بها كوب الشاي تشكل فارقا كبيرا. فمثلا الشاي الأسود الساخن مفيد لسرطان الخلايا الحرشفية، إذ وجد أنه أكثر فائدة من نظيره المثلج، فضلا عن أهمية وقت نقع الشاي.

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3- يقلل خطر السكري

شرب الشاي الأسود يوميا يمكن أن يقلل من الإصابة بمرض السكري 2؛ إذ يساعد على التحكم في معدل السكر بالدم بعد الوجبات.

وحسب دراسة نشرت في مجلة "آسيا والمحيط الهادئ" للتغذية السريرية، يمكن أن يقلل الشاي الأسود من مستوى السكر في الدم، وبعد تناول الأطعمة التي تحتوي على السكروز.

4- أسنان أكثر قوة

رغم أن شرب الشاي طوال اليوم قد يُسبب بقعا بسيطة على الأسنان، لكن ربما يستحق الأمر ذلك.

وحسب دراسة نشرت في مجلة أمراض الفم والوجه والفكين، يتمتع الشاي الأخضر بتأثير مضاد للجراثيم يمكنه أن يقلل من تكون البكتيريا المسببة للتسوس في الفم، كما أن شرب الشاي الأخضر يوميا يمكن أن يخفف من وطأة التسوس.

5- يحسن نمط النوم

احتساء كوب من شاي شرق آسيا الطبي قبل الذهاب إلى السرير يخفف من الأرق، وفقا لأوما نايدو، مديرة الطب النفسي والتغذية ونمط الحياة في مستشفى ماساتشوستس.

وحسب دراسة في بحوث الطب التكاملي، وجد أن شرب الشاي يساعد على تحسين نمط النوم وجودة الحياة للأشخاص، الذين يعانون من أرق خفيف إلى معتدل.



