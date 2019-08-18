الدكتور أحمد عاصم يُحذِّر من تطعيمات الحوامل دون إشراف طبي

حذَّر الدكتور أحمد عاصم الملا استشاري الحقن المجهرى والمناظير النسائية، من بعض أنواع التطعيم التي لا تناسب الحوامل، بمعنى أنها قد تضر الحمل والجنين، وبالتالي يجب أخذها قبل بدء الحمل بشهر أو أكثر، كما أن كثيرا من التطعيمات تحتاج إلى فترة حتى يبدأ مفعولها، لذلك فمن الأفضل أن تحصل المرأة على التطعيم قبل بداية الحمل كلما سمحت لها الفرصة.

وقال الدكتور أحمد عاصم الملا إن كل إنسان يحتاج إلى تطعيمات تحميه ضد أي عدوى يرتفع احتمال إصابته بها، مشيرا إلى أن أغلب التطعيمات يكون لمفعولها مدة سريان محددة، ويجب كلما انتهت هذه المدة أن يحصل الشخص على جرعة منشطة من هذا التطعيم؛ خصوصا في حالة ارتفاع احتمال الإصابة أو خطورة مضاعفات هذا المرض.

وأضاف الدكتور أحمد عاصم أن الحوامل عموما تكون مناعتهم ضد بعض أنواع الميكروبات أضعف من غيرهن، هذا بالإضافة إلى كون الحوامل أكثر تعرضا للجراحة ونقل الدم والحقن، مما يرفع من احتمال نقل الأمراض، وأخيرا فإن السيدات في سن الحمل هم الأكثر تعرضا لمخالطة الأطفال؛ وبالتالي التعرض لكثير من أنواع العدوى.

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وأشار الدكتور أحمد عاصم الملا إلى أن من الأخطاء الشائعة جداً أن تبدأ سيدة حملها دون مراجعة الطبيب مسبقاً لأخذ أي تطعيمات قد تحتاجها، والخطورة في ذلك تكمن كون بعض أنواع العدوى قد تؤدي لمضاعفات خطيرة على صحة الأم كالالتهاب الرئوي أو الفشل المزمن في الوظائف، أو مضاعفات خطيرة على صحة الجنين كالإجهاض والتشوهات وضعف نمو الأجنة.

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