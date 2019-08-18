مؤرخة بريطانية تزعم وجود غرف مخبأة أسفل أبو الهول تحوي كنوزًا

زعمت مؤرخة بريطانية وجود غرف سرية مخبأة أسفل تمثال أبو الهول في الجيزة، قد تؤدي إلى اكتشاف كنوز لم يتم التوصل إليها من قبل.

ووفقا لجريدة "ذا صن" قالت المؤرخة البريطانية الدكتورة بيتاني هيوز، فإن الغرف الموجودة أسفل التمثال قد تكشف أسرارا خفية، وتشير إلى وجود كنز محتمل، مشيرة إلى غرفتين أسفل تمثال أبو الهول، وذلك خلال برنامجها الجديد على القناة الخامسة "أعظم كنوز مصر".

"يبحث علماء الآثار تحت التمثال عن أدلة مثيرة على أن تمثال أبو الهول يقع فوق شبكة قديمة من الغرف والأنفاق، ولفتت الدكتورة "هيوز" إلى وجود ثقب صغير في قاعدة تمثال أبو الهول الذي عادةً ما يكون مخفيًا عن الأنظار.

وقالت "هيوز" إن هذا الثقب العميق بالقرب من الذيل مرتبط بغرفة كبيرة وراءها، لكنها اعترفت بأنه من السابق لأوانه تحديد مكان انتهاء النفق.



ومع ذلك، قالت هيوز، إنه يمكن ربط الأنفاق بالملك خوفو، مشددة على وجود غرفة في المقدمة"، وأضافت "الحقيقة هي أنه ليس لدينا أي فكرة على الإطلاق عن الغرض من هذه الأشياء، لكنها لغز يحاول الباحثون حله حاليًا، ويأمل البعض في أن تقودنا هذه الأنفاق الخفية إلى كنوز جديدة غير مكتشفة.

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ووصفت هيوز تمثال أبو الهول بأنه "يراقب قبر الفرعون".

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