الحمية الغذائية محظورة خلال الرضاعة الطبيعية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذر المركز الاتحادي للتوعية الصحية من اتباع حمية غذائية خلال فترة الرضاعة الطبيعية؛ لأن الحِمية قد تتسبب في تعرض المرأة لسوء التغذية بسبب نقص العناصر الغذائية المهمة؛ ما يؤثر بالسلب على صحة الأم وطفلها على حد سواء.



وأوضح المركز الألماني أن جسم المرأة يحتاج خلال فترة الرضاعة الطبيعية إلى سعرات حرارية تتراوح بين 2000 و2500 سعر حراري يوميا، مؤكدا ضرورة أن يتسم النظام الغذائي بالتوازن والتنوع لإمداد الجسم بالفيتامينات والمعادن المهمة.

ولهذا الغرض ينبغي أن يشتمل النظام الغذائي خلال فترة الرضاعة الطبيعية على الخضراوات والفواكه ومنتجات الألبان ومنتجات الحبوب الكاملة واللحوم قليلة الدسم والأسماك البحرية الغنية بالدهون كالسلمون والسردين والرنجة والماكريل.

وبشكل عام لا يجوز حذف أي أطعمة من النظام الغذائي من دون استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية.