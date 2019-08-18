زوجة تنتقم من زوجها بطريقة شيطانية لزواجه من امرأة أخرى

إنتقمت زوجة من زوجها بطريقة "شيطانية" بسبب زواجه من أخرى، حسبما كشفت وسائل إعلام مصرية. وفي التفاصيل أنّ الزوجة غافلت زوجها وقامت بفتح هاتفه وعثرت على ما اعتبرته كنزاً لها، حيث وجدت تسجيلات ومقاطع فيديو سجلها الزوج مع زوجته الثانية أثناء العلاقة الزوجية، فساومته بين نشر تلك المقاطع او تطليق الزوجة الثانية.

وخضع الزوج لابتزاز الزوجة الأولى وقام بتطليق الزوجة الثانية، ولكن الزوجة الأولى كانت نشرت مقاطع الفيديو على عدد من الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، فما كان من الزوجة الثانية الاّ أنّ قدمت إدعاءً إتهامياً بحقها أمام النيابة العامة المصرية.

وجاء في البلاغ ضد الزوجة الأولى وابنها الذي ساعدها، أنهما حصلا من هاتف الزوج على صور شخصية وتسجيلات بالصوت والصورة له وللمجنى عليها أثناء قيام رابط الزوجية بينهما، ونشرا بعضها على المواقع الإباحية، وأرسلاها من حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وحسابات أخرى وهمية إلى عدد ليس بالقليل من معارفهم وأقاربهم، قاصدين النيل من سمعة الزوجة الثانية وشرفها وانتهاك حرمة حياتها الخاصة.

أقرأ أيضًا:

اعترافات كاملة لعامل ذبح زوج شقيقته لتحرشه بابنته

وجاء في نهاية البلاغ أن الزوجة الثانية تطلب من النيابة العامة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية لصون حرمة حياتها الخاصة، والتحقيق العاجل في شكواها.

Advertisements

وباشرت النيابة العامة التحقيقات في البلاغ الذي تلقته، واستمعت لأقوال الزوجة الثانية التي تمسكت باتهام الزوجة الاولى وابنها، بنشر مقطع الفيديو الخاص بها.

وقد يهمك أيضًا: