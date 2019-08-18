أميركية تُقرر ارتداء فستان زفافها في كل مهمة تمارسها في حياتها اليومية

قررت سيدة أمريكية أن ترتدي فستان زفافها في كل مهمةٍ تمارسها في حياتها اليومية من تنظيف المنزل وطهو الطعام وحتى الخروج لشراء احتياجات المنزل الضرورية والتسوق، حيث جاء قرار داون وينفيلد 57 عامًا، بارتداء فستانها الذي كلفها 400 دولار، من أجل تحقيق أكبر قدرٍ من الاستفادة منه؛ إذ أوضحت في حديثٍ لها، بأنها ترى بأنه من غير المنطقي ارتداؤه لمرةٍ واحدة فقط، خاصةً أنّه يجعلها سعيدة.

وقالت داون: عادةً ما أرتدي فستان الزفاف مرةً واحدة فقط ثم أضعه في صندوقٍ وأنساه، لكنني أحببته وقررت ارتداءه في اليوم التالي لحفل شواءٍ مع الأصدقاء"، وأضافت: "أخطط لارتدائه بين الحين والآخر وحتى الذكرى السنوية الأولى لي في العام المقبل".

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واشترت داون فستانها من أحد المتاجر الخيرية، لتقيم حفل زفافها بتكاليف بسيطة، وتصر على أن توفر في استخدام الممتلكات الشخصية من أجل الحفاظ على البيئة؛ إذ ترى أنه بإمكاننا الاستمتاع بحياتنا من دون تدمير هذا الكوكب وأن نحاول دائمًا بذل قصارى جهدنا للمساعدة قدر الإمكان.

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