تعرفي على أهم فواتح الشهية الطبيعية لطفلك

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 18 أغسطس 2019 10:59 صباحاً - طفلي لا يأكل، طفلي نحيف وليس مثل باقي أقرانه.. وأسئلة كثيرة تسألها الأمهات حول طريقة تغذية أطفالهن بالشكل الصحيح، ويجدن الحل أحياناً في أدوية فواتح الشهية التي تنتشر دون رقابة في الأسواق، فما هي أضرار فواتح الشهية الكيميائية وما هي بدائلها؟

الدكتور أحمد ريان – أخصائي طب الأطفال_ يشير إلى أن هذه أدوية فتح الشهية تضر بـ شهية الطفل، مثلها مثل أدوية تخسيس الوزن، ولذلك فيجب أن تبحث الأم عن بدائل طبيعية لفتح الشهية، وهنا بعضها السبانخ للأطفال يحتوي السبانخ على نسبة عالية من الحديد.

وكلما زادت نسبة الحديد في الدم فذلك يعني زيادة نسبة الهيموجلوبين مما يؤدي لفتح الشهية والتمثيل الغذائي بشكل سليم، ولذلك يرتبط نقص الحديد بضعف الشهية وصعوبة فقدان الوزن. الباذنجان يعتبر الباذنجان من الخضار الغنية بالحديد.

كما أنه يقدم بصور مختلفة ولذلك يستخدم للصغار لزيادة شهيتهم ويمكن تقديمه كسلطة" متبل"، ويمكن أن يقدم مهروساُ مع البرغل على شكل حساء.

يعتبر الباذنجان من فواتح الشهية.

ولكن يجب عدم تقديمه بافراط للأطفال خاصة عند إعداده مع التوابل الحارقة. العسل الأسود عتبر العسل الأسود من فواتح الشهية التي تزيد من شهية الطفل وتقوي مناعته، ويمكن تقديمه مع مسحوق الحلبة على شكل معجون، وهناك حلوى تعرف ب " المفتقة" وهي معروفة في مصر ويضاف إليها العسل الأسود لتصبح أكثر فائدة وتستخدم لتسمين الصغار وزيادة مناعتهم للأمراض.

مغلي الحلبة والينسون مفيدان لزيادة شهية الصغير، ولكن يجب عدم الافراط بهما. Advertisements البصل فاتح للشهية

مطهر للأمعاء.

يحتوي على نسب عالية من الكالسيوم والحديد والفوسفور، ويفضل أن يقدم مبشورا وطازجاً مضافاً إلى السلطة. كيف أزيد من شهية طفلي للطعام؟ اكتشفي أوقات شبعه وجوعه. لا تجبريه على تناول الطعام.

لا تعتبري الطعام ثواباً أو عقاباُ له. تخيري الطرق الجميلة اللافتة لتقديم الطعام من الأطباق وأدوات المائدة.

لا تكثري من الشكوى عن ضعف شهية الطفل أمام الآخرين لأنه سوف يجدها طريقة لابتزازك. ولا تستخدمي أسلوب الحشو لمعدة الطفل بل ضعيه في المطبخ ودعيه يختار ما يحب ويستمتع بأشكال الطعام، واهتمي بالأكل الجماعي وليس منفرداً.

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