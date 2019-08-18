شكرا لقرائتكم خبر عن س وج ..كل ما تريد معرفته عن مرض التينيا..أعراضه وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التينيا من الامراض الجلدية الشائعة والناتجة عن عدوى فطرية وتعتبر من الامراض الجلدية لذلك ينصح بعلاجها فورا وتجنب ملامسة المصابين بالمرض، وحسب ما ذكره موقع healthy فأن س:ما هى أسباب الاصابة بالتينيا؟ س:ما هى أسباب الاصابة بالتينيا؟ ج:1:التعرض لحرارة الجو الشديدة قد تزيد من خطر الاصابة بالتينيا. 2:اصحاب البشرة الدهنية اكثر عرضا للتينيا وخصوصا فى حرارة الجو. 3:ضعف الجهاز المناعى تزيد من خطر الاصابة بالعدوى . 4: زيادة التعرق. س: ما هى أعراض التينيا؟

التينيا س: ما هى أعراض التينيا؟ ج:1: الشعور بالحكة الشديدة. Advertisements 2:ظهور بعض البقع الجلدية فى منطقة الصدر والذراعين والرقبة والظهر. 3:تقشير الجلد. س: ما هى طرق الوقاية من التينيا؟ س: ما هى طرق الوقاية من التينيا؟ ج:1:ينصح بارتداء جوارب قطنية وملابس خفيفة وفاتحه فى فصل الصيف. 2:الاهتمام باستخدام مضادات العرق للوقاية من الالتهابات والبقع الجلدية. 3:غسل اليدين باستمرار والاهتمام بالنظافة الشخصية، وتجنب ملامسة الشخص المصاب. فى حالة الاصابة بالتينيا ينصح بالاهتمام بتناول الأدوية فى مواعيدها المضبوطة وعدم مشاركة الأدوات الشخصية مع شخص أخر لتجنب انتشار العدوى.

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